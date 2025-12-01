2025. december 1. | hétfő | Elza nevenapja
 
Vörös Neon

Ütősnek, pörgősnek, szórakoztatónak kell lennie

Szombaton este tartotta első bemutatóját a Vörös Neon Café & Cabaret, Budapest legújabb szórakoztató és kulturális helyszíne a belvárosban. A Dob utca 1-ben megnyílt új előadótér premierje egy zenés-táncos kabaré előadás, Téli álom címmel. Az este gerincét a Varidance társulatának vérbő koreográfiái adják, de a produkció a cirkusz és a burlesque elemeit is felhasználja.

A Vörös Neon arra vállalkozott, hogy a magyar kabarékultúra hagyományaiból és a nyugat európai varietévilág elemeiből egy modern, újfajta szórakoztatási lehetőséget mutasson, amiben a közönség körasztaloknál, kellemes italok társaságában tud eltölteni egy szórakoztató és tartalmas estét. A Téli álom a tél különböző epizódjait idézi meg a halloweentől a karácsonyon át a busójárásig, de előkerül a Luca széke és a dizőz mellett feltűnik egy hókirálynő is, miközben egy egészen különleges konferanszié kíséri végig a közönséget ezen az utazáson.

„Ez az előadás táncstílusban egy igazi vegyes felvágott lesz, csalamádé. Mondjuk, én nagyon szeretem a csalamádét. De lesz itt minden a néptáncon és a szteppen keresztül a hiphopon át a cigánytáncig mindenféle őrületek. Az este rövid flessekből, szegmensekből épül fel, ami akkor működik, ha ütős, pörgős, szórakoztató, és ha van a koreográfiáknak is humora” – mondta Vári Bertalan, a Varidance társulatának vezetője, az előadás koreográfusa.

A Téli álom csak a téli időszakban lesz repertoáron a Vörös Neonban, a többi estéken egyéb műsorok várják a közönséget, stand-upok, kabarék, jazzesték és egyéb színpadi produkciók, napközben pedig kávézóként üzemel a hely.

Jegyvásárlás

Fotó: Vörös Neon

[2025.12.01.]

