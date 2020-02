Zenerégész: február 5-én történt

Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zeneeseményeit. Tekintsük meg, mi történt február 5-én!

Ma Ágota, Ingrid, Adél, Adelaida, Agáta, Alida, Etelka, Kolos, Léda, Péter napja van.



Események:

2004 Lakása előtt megtámadták és megverték Avraam Roussot. A támadás során orrcsonttörést és agyrázkódást szenvedett.

2004 A lengyel ügyészség vizsgálatot indított a Gorgoroth norvég együttes ellen, mert koncertjük egyik számában a színpadon megfeszített, vérző meztelen nőket mutattak be.



Született:

1944 Megszületett Al Kooper, amerikai zenész, producer, a Blood, Sweat & Tears együttes tagja. 1964 Duff McKagan Seattle-ben megszületett Duff McKagan, a Guns N' Roses basszusgitárosa.

1968 Chris Barron a Spin Doctors együttes énekese. A banda 1992-ben alakult. Legsikeresebb számaik: Two Princes, Little Miss Can’t Be Wrong, Turn It Upside Down.

1969 Bobby Brown rapper, Whitney Houston férje. Néhány a népszerű dalai közül: Forever, Baby, I Wanna Tell You Something, King of Stage.

Zenei események, érdekességek

1972 Megjelent Paul Simon "Mother and Child Reunion" c. dala.

1986 Megjelent Prince "Kiss" c. kislemeze.

1998 Elton John és Stevie Wonder koncertet adott a Fehér Házban.

