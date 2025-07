Az amerikai jazz aranykorának legjobbjai a Margitszigeten - A Duke Ellington Orchestra élőben Július 19-én töltsön egy varázslatos nyári estét a jazz legnagyobbjaival! A világ egyik leghíresebb Grammy-díjas és Oscar-jelölt szupercsapata, a Duke Ellington Orchestra ad koncertet élőben. Koncertturnéjukon Magyarországot is útba ejtik egy estére, koncertük kizárólag a Margitszigeti Színházban lesz! Duke Ellington számos filmben szerepelt zenekarával, illetve számos népszerű filmben felcsendültek slágerei az elmúlt évtizedekben. Duke zenéjét hallhatjuk musicalekben és többek között olyan filmekben, mint a Gengszterek klubjában, a Gyilkosság az Orient expresszenben, A tágra zárt szemekben, a Ryan közlegény megmentésében, a Mátrixban és a Hét év Tibetben című filmben. A Duke Ellington Orchestra most épp 102 éve koncertezik világszerte, tagjai több jazzklasszikust készítettek, mint bármely más zenekar a világon. Bár már Duke nincs közöttük, de a mai Duke Ellington Orchestra ugyanazzal a zenei energiával és lendülettel játszik, mint 100 évvel ezelőtt. A napjainkban koncertező felállás briliáns zenészekből áll, akik elkötelezetten adják elő Duke zenéjét. Ne maradjon le a jazz aranykoráról! Az amerikai zene egyik legnagyobb hatású alakja A Duke Ellington Orchestra több mint egy évszázada meghatározó szereplője a jazz világának és mai napig élő bizonyítéka annak, hogy a jazz nemcsak zene, hanem egy folyamatosan fejlődő művészeti forma, amely generációkon átívelő hatással bír. Edward Kennedy "Duke" Ellington, a zenekar alapítója és névadója, az amerikai zene egyik legnagyobb hatású alakja volt, aki több mint 50 éves pályafutása során számtalan klasszikussá vált szerzeményt alkotott, köztük olyan időtlen darabokat, mint a "Take the 'A' Train", a "Caravan" és a "Mood Indigo". Az együttes jelenlegi formájában is hűen őrzi és továbbítja ezt a gazdag, mintegy kétezer kompozícióból álló örökséget, így a koncerten való részvétel egyedülálló alkalom arra, hogy közvetlenül megtapasztaljuk a jazz történetének ezen ikonikus fejezetét. Az élő jazz varázsa A formáció képes egyensúlyt teremteni hagyomány és modernitás között, sikerük titka az egyedi hangzásvilág és az improvizáció szabadsága, amely minden egyes koncertet különlegessé és megismételhetetlenné tesz. Nem “csak” mesteri autentikussággal előadják Duke Ellington műveit, hanem saját egyéniségükkel, virtuozitásukkal gazdagítják azokat, ezáltal egy-egy darab soha nem csendül fel kétszer ugyanúgy. Ez az élő jazz varázsa: a közönség mindig valami újat és izgalmasat kap, még akkor is, ha már hallotta az adott számokat. Ráadásul, bár a zenekar elsősorban a klasszikus big band jazz hagyományait ápolja, nem idegenkedik a kísérletezéstől sem, időnként kortárs művészekkel dolgoznak együtt, és modern hangszerelésekkel frissítik fel a jól ismert kompozíciókat, hogy azok a mai fiatalok számára is relevánsak maradjanak. A napjainkban koncertező felállás briliáns zenészekből áll, akik elkötelezetten adják elő Duke zenéjét, miközben - akárcsak elődeik - saját kreatív stílusukat is hozzáadják. Rendszeresen turnéznak Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában, a világjárás mellett pedig aktívan részt vesznek jazz oktatási programokban is, fiatal zenészeket inspirálva és támogatva, hogy a műfaj ne csupán egy múltbéli örökség maradjon, hanem élő, fejlődő művészeti forma legyen. Mesterkurzusaikkal és interaktív zenei műhelyeikkel új generációknak mutatják meg, milyen határtalan lehetőségek rejlenek a jazzben. „A zene maga minden. A természet is zene (trópusi éjszaka a tücskök ciripelése). A tenger zene, a szél zene. A tetőn doboló eső és az égben tomboló vihar is zene. A zene a legrégebbi létező. A zene hatóköre határtalan és végtelen. Ez a világ közös nyelve, az ‘eszperantója’” - mondta egykor Duke Ellington. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad tökéletes helyszíne lesz ennek az élménynek, hiszen itt a jazz nem csupán a hangszerekből szól majd, hanem a környező természet is a koncert részévé válik. A fák lombjai között suhanó szellő, a nyári éjszaka hangjai és a tücskök ciripelése szinte organikusan illeszkednek a big band ritmusaihoz, így a közönség egy igazán különleges, szinte élő-lélegző zenei világba csöppen. A zene a világ közös nyelve és ezen az estén a Margitszigeten a természet és a jazz együtt mesél majd a hallgatóságnak. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2025.07.15.] Megosztom: