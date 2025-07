Elrajtolt A 3 testőr! A produkció olvasópróbájával kezdetét vette a Szegedi Szabadtéri Játékok A 3 testőr című új musicalbemutatójának próbafolyamata. A Bolland-Bolland-Breedland kalandmusical stábja az Óbudai Disctr3ct rendezvényteremben látott munkához kedd délelőtt. A 3 testőr vezető alkotói, tervezői, sztárjai és közreműködői egytől egyig összegyűltek június 24-én, hogy ünnepélyes keretek között megkezdjék a Szabadtéri Játékok legújabb bemutatója próbáit. Az Óbudai Disctr3ct Event Cube rendezvényteremben megrendezett esemény kezdetén a produkció rendezője, Szente Vajk kiemelte, milyen, már korában is nosztalgikus értékeket - összetartozás, hűség, igazságkeresés - képviselt megjelenése idején Alexandre Dumas regénye, amelyekért a múltban, és ma is érdemes áldozatot hozni; a musical ugyanakkor éppúgy felvet jelen korunkban aktuális kérdéseket. A rendező hangsúlyozta: két tengelyen mozog a darab: szenvedély és hűség tengelyén, a kérdés pedig az, hogy éppen közös vagy ellentétes irányba húz az egyéni és a kollektív motiváció. Elárulta: a készülő előadás célja visszaadni a 17. századi Franciaországot, és a korra jellemző életigenlést, amelyet az író is belefoglalt a történetbe, és hús-vér érzelemmel megtölteni a szereplőket, egytől egyig megmutatni igazságukat. Bemutatta a musical vezető színművészeit: Ember Márk, Feke Pál, Varga-Járó Sára, Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence, Veréb Tamás, Kovács Gyopár, Csobot Adél, Dino Benjamin, Borsi-Balogh Máté, Fehér Tibor, Poroszlay Kristóf, Nagy Sándor, Szegezdi Róbert és Borsos Beáta kelti majd életre az emblematikus alakokat. A 3 testőr olvasópróba képekben - klikk a fotóra

A rendező az alkotócsapatot is bemutatta: Túri Lajos Péter koreográfust, Károly Katalin zenei vezetőt, Drucker Péter karmestert, Kovács Géza vívómestert, Madarász „Madár” János visual- és világítástervezőt. A résztvevők ízelítőt kaphattak a produkció látványából: Rákay Tamás díszlettervező tervei arról tanúskodnak, hogyan váltakoznak majd intim terek és tágas külső helyszínek a cselekmény folyamán, budoártól tengeri viharig, borkereskedéstől a katedrálisig vagy katonai táborig. A Dóm téren izgalmas központi díszletelem: hatalmas kard „szúródik” majd a színpadba, amely különböző funkciókat tölt be a változatos helyszínek életre keltésekor. A fizikai díszletelemeket LED-falak egészítik ki, ezáltal is modern színezetet kölcsönözve a korhű látványvilágnak. Kovács Yvette Alida jelmeztervező szintén a kor megidézésére törekszik, jellegzetes színekkel is képviselve a szereplőket, a köztük lévő viszonyulásokat, vizuális jelekkel is elmélyítve, árnyalva a karakterek Dóm téren életre kelő jellemét. A Szegedi Szabadtéri Játékok – Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Barnák László is köszöntötte a megjelenteket a Szabadtéri Játékok új, saját bemutatójának olvasópróbáján. Elárulta, egy éve kezdődött a közös gondolkodás a produkció létrehozásáról, és magától értetődően adódott, hogy erre a Dóm teret jól ismerő, tapasztalt rendezőt kérjen fel a Fesztivál. A zenés produkció sikerét a nagyszerű Ensemble is biztosítja, amely az Erkel Színház együttműködésének keretében csatlakozik a musical stábjához. A főigazgató hozzátette, a Szabadtéri Játékok hagyományaihoz méltó, hírnevét tovább öregbítő előadás megalkotása a cél, amelynek nézői azt érezhetik, csak itt juthatnak ilyen élményhez. Ő is méltatta az elismert alkotói és közreműködői csapatot, akiknek neve is garancia arra, hogy az ország számos pontjáról érkező közönség a legmagasabb színvonalú szórakozásban részesülhessen. A bevezető gondolatokat követően kezdetét vette a munka: a színművészek közreműködésével először szólaltak meg cselekmény szerinti egymásutánban a Bolland fivérek dalai, André Breedland szövegkönyvének fordulatai, amelyek Galambos Attila és Szente Vajk fordításában hangzanak fel a Dóm tér színpadán. A következő egy hónapban budapesti helyszíneken folytatódnak az előkészületek, majd, a Szabadtéri hagyományaihoz híven a célegyenesbe érkezve Szegedre költözik a produkció, ahol a Szegedi Szabadtéri Játékok statisztái és a zenekara is csatlakozik a főszereplőkhöz és az Erkel Színház Ensemble tagjaihoz. A kiváló közreműködők megfeszített munkájának gyümölcseként Dumas korhű, mégis ízig-vérig mai látvánnyal megálmodott története augusztus 8-án debütál a Dóm téren, és további négy estén át: augusztus 9-én, 10-én, 15-én és 16-án várja majd látogatóit, csak a Szegedi Szabadtéri Játékokon! Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri

Fotó: Petró Adri [2025.07.06.]