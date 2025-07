TÁBOR Fesztivál: a bérletek kétharmada már elfogyott! Hogyan kerül kismotorverseny egy rockfesztiválra, a punkok a Balatonba, és a finn metalszörnyek meg az augusztusi kánikulába? Az ország legnagyobb, tizenhetedszer megrendezett rockházibuliján, a TÁBOR Fesztiválon ez mind megtörténik – augusztus 27–30. között Alsóörsön. A másfél hónap múlva induló, négynapos dzsemborira pár napig még akciós áron kapható a bérlet. Nem véletlen, hogy a TÁBOR Fesztiválnak népes, bérlettel érkező törzsközönsége van, hiszen ez a legjobb hangulatú, a mai napig a közösségre és a rock and roll zenére építő fesztivál, évtizedes hagyományokkal. Elődjét, vagyis a Zorall Sörolimpiákat is beszámítva immár 17. alkalommal rendezik meg, és a fesztiválozók közül sokan a kezdetek óta, évről évre itt zárják a nyarat, nem ritkán az egész családdal, barátokkal, összejárós, együtt bulizós haveri társaságokkal. A megyeri kezdetek, és néhány köztes állomás után a Balaton partjára, Alsóörsre költözött a TÁBOR. A helyszínként szolgáló Pelso Kemping immár két évtizede ismert a hazai motoros (és persze nyilván rocker) közösség előtt, hiszen ez volt az egyik nagy Harley-s találkozó, az Open Road Feszt helyszíne is. A közvetlen, baráti hangulatot és a sok évre visszanyúló gyökereket is bemutatja a tavaly készült riportfilm, amiben a zenészek mellett a fesztivál leghűségesebb látogatói is megszólalnak. A filmben is említett történeti részleteket a helyükre pakolva nyernek plusz jelentést az olyan családi programok, mint a Zorallka (kis)motor verseny az alsóörsi flaszteren, vagy éppen a homokvárépítés és az aszfaltrajzverseny, amelyek a családdal érkező fesztiválozók számára dobják fel a délelőttöt. A nagyobbaknak pedig ott van a vízparti röpi- és foci bajnokság, meg persze a matracos fröccsözés, a vízibiciklis mókák és egyéb pancsolós mutatványok. A vízparti sörözős programokból aztán pár lépést a színpadok felé téve lehet átkapcsolni koncertüzemmódba, hiszen késő délutántól már a zenekaroké a főszerep. A négynapos házibuli idei kínálatában is megtalálhatók a legnépszerűbb hazai rock-, metal- és a punkzenekarok, köztük a Tankcsapda, az Ossian, az Edda, a Pokolgép, a Lord, a Road, a Depresszió, a Leander Kills és a Zorall koncertjei. Színpadra áll továbbá a svéd Clawfinger és a Dynazty, valamint a finn szörnymetál zenekar, a Lordi is. A másfél hónap múlva kezdődő fesztiválra érdemes már most beszerezni a bérletet – egyrészt azért, hogy ne maradjunk le, hiszen az összes napra érvényes belépők több mint 60%-a már elfogyott, másrészt július 15-e éjfélig még kedvezményes áron szerezhető be a bérlet. Ehhez érdemes kempingbérletet is vásárolni, de hétvégi és napijegyek közül is válogathatunk. TÁBOR Fesztivál 2025

2025. augusztus 27-30.

Alsóörs

Belépő:

Napijegyek augusztus 4-ig 12.499, augusztus 26-ig 13.499 Ft, a helyszínen 14.999 Ft

Hétvégi jegy (péntek-szombat este): augusztus 18-ig 23.999, utána 26.499 Ft

Bérletek július 15-ig 35.999 Ft, augusztus 18-ig 38.999 Ft, utána 41.999 Ft

Kempingjegy bérlet mellé: 11.999 Ft

Parkolójegy bérlet mellé: 11.999 Ft

Jegyek [2025.07.15.] Megosztom: