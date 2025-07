A Rebecca sztárjai a Szabadtéri Szalonban! A Szegedi Szabadtéri Játékok nagy sikerű Levay-Kunze musicale, a Rebecca sztárjaival folytatódik a megújult Szabadtéri Szalon idei szériája. Stahl Judit az előadás kapcsán Gallusz Nikolett-tel, Janza Katával és Bálint Ádámmal beszélget. Folytatódik a Szegedi Szabadtéri Játékok exkluzív háttérbeszélgetés-sorozata, a Szabadtéri Szalon Stahl Judittal. A műsorvezető idén is a neves Fesztivál legjobban várt produkcióinak jeles közreműködőit invitálta meg, hogy különleges, kötetlen beszélgetések alkalmával sehol máshol nem látható-hallható információkkal, kulisszatitkokkal lepjék meg a Szabadtéri látogatóit és az érdeklődő nézőket. Ezúttal a Rebecca című musical és kiváló szereplői kerülnek terítékre a Szalonban. Levay Sylvester és Michael Kunze darabja meghódította a világot, 2024-ben pedig az ország legnagyobb nyári színházi fesztiváljának közönségét is. Teltházas előadások sora után újabb hat alkalomra idén is visszatér a Daphne Du Maurier világhírű bestsellerén alapuló produkció, amely a hazai zenés színpadok kiválóságait felvonultató alkotó- és szereplőgárdával kápráztatja el a nézőket. Béres Attila rendezte a páratlan előadást, amelynek lehengerlő látványáért Horesnyi Balázs díszlet-, Madarász „Madár” János visual- és Velich Rita jelmeztervező felel. A főbb szerepekben Gubik Petra, Dolhai Attila, Janza Kata, Gallusz Nikolett, Udvaros Dorottya, Füredi Nikolett, Bálint Ádám, Szőcs Artur, Szaszák Zsolt, valamint a szegedi és országos színpadok több nagyszerű művésze is színre lép, számos táncos és statiszta, és a Szegedi Szimfonikus Zenekar Bolba Tamás-vezényelte művészei és Tihanyi Ákos koreográfiája is hozzájárul a július 18., 19., 20., 25., 26. és 27-i esték sikeréhez. Az izgalmas előadás kapcsán ezúttal a zord házvezetőnőt, Mrs. Danverst váltott szereposztásban megformáló Gallusz Nikolett és Janza Kata, valamint a Manderley-ház hűséges intézőjét, Frank Crawley-t életre keltő Bálint Ádám vállalkozott arra, hogy beavatja Stahl Juditot és a nézőket Rebecca titkaiba. A beszélgetés alkalmával szó lesz a gótikus, sőt, thriller-elemekkel átszőtt történet hátteréről, a próbák izgalmairól, a titkokat rejtő karakterek motivációiról, a szerepformálás nehézségeiről, a Kunze-Levay szerzőpáros utánozhatatlan zeneisége jelentette művészi feladatokról, akárcsak a színművészek személyes benyomásairól, szegedi és rebeccás élményeiről, amelyekbe színes anekdoták formájában avatják be a műsorvezetőt és a közönséget. Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri

