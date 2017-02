Szuper hír! Visszatér a The Carbonfools! Másfél év szünet után új dalokkal és koncerttel tér vissza Magyarország egyik legsikeresebb zenekara. Április 21-én az A38 Hajón az új szerzeményekkel együtt bemutatkozik a csapat új énekese is. Tizenkét év sikerszéria után öt nagylemezzel, több milliós Youtube nézettséggel és számos rádiós slágerrel („Hideaway”, „Sunset”, „Clublights”…) a hátuk mögött búcsúzott el egy időre a The Carbonfools a Budapest Parkban, ahogy arról akkoriban mi is beszámoltunk. Ahogyan ígérték, nem tűntek el. Most elérkezett az idő, a kiéhezett rajongók nagy örömére új dalokkal és koncertekkel ismét berobbannak a zenei életbe! Őszre egy új album megjelenését is tervezi a csapat a Gold Record gondozásában. Visszatérő trackjük, az „Oceanfloor”, egy lírai dal a szerelemről és a kitartásról. A zene a megszokott carbonos, ’elektrorockpopfúzió’ gitárokkal és szintetizátorokkal, sajátos dallamvilággal. – A szünet alatt se lógattuk a lábunkat. A zenekar tagjai folyamatosan jöttek az új ötletekkel és rengeteg dalkezdemény született. Azt vártuk, mikor találjuk meg a megfelelő hangot hozzá. Végül megleltük új énekesünket, Fóris- Ferenczi Gábort – mesélte Titusz, a zenekar producere, dj-je. – Tudtuk, hogy folytatni fogjuk, számunka ez olyan volt mintha csak tegnap lett volna az utolsó fellépésünk, a koncertekkel eltöltött évek alatt annyira összekovácsolódott a csapat, hogy biztosak voltunk benne, hogy nem lesz most vége. Mindannyiunk életének fontos része a The Carbonfools, speciális kapcsoltunk van a korábbi dalainkkal és azokon keresztül a közönségünkkel – fejtette ki Titusz. Az új szerzemények mellett így újraértelmezve, felfrissítve a régi The Carbonfools dalokat is hallhatjuk majd április 21-én az A38 Hajón. – Ja, és majd elfelejtettem! Az egyik régi dal szövegében benne volt Benőnek, a dobosunknak a telefonszáma, de ezt már ne hívjátok, mert azóta megváltozott… - számol be még egy kardinális újdonságról Titusz. – NAP Média – [2017.02.17.] Megosztom: