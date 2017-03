Kodály Zoltán előtt tisztelegnek Hangversenyekkel és kiállítással is tiszteleg Kodály Zoltán emléke előtt az Opera a zeneszerző, zenetudós és népzenekutató halálának 50. évfordulóján. Kodály Missa brevisének előadásával vette kezdetét délelőtt az Opera március 6-i jubileumi megemlékezése. A Magyar Állami Operaház Énekkara és Hoppál Péter karnagy, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára közreműködésével megrendezett koncertet az Operaház aulájában tartották meg.



A helyszín annak a földszinti ruhatárnak a szomszédságában található, ahol Budapest 72 évvel korábbi ostromát követően, az épület pincéjéből feljövő művészekből alakult kamarakórus a szerzővel közösen adta elő a békéért könyörgő rövid misét, ami így a főváros háború utáni első hangversenye is volt egyben. Az Operához három daljátéka, a Háry János, a Székely fonó és a Czinka Panna ősbemutatóin kívül is sok szállal kötődő Kodály Zoltán munkásságának ápolása az intézménynek napjainkban is kiemelt törekvése. Az elmúlt években új bemutatók készültek a Háry Jánosból és a Székely fonóból is, amelyeket az Opera együttesei lemezre is rögzítettek, a Czinka Panna pedig még az idei évadban hallható lesz az Ybl-palotában koncertszerű változatban. Az Opera művészei és együttesei a világot járva is hírét viszik Kodály géniuszának, az utóbbi években többek közt az UNESCO párizsi székházában, a Párizsi Magyar Intézetben és az ENSZ-közgyűlés New York-i székházában adták elő különböző műveit. Az évforduló alkalmából az Operaház Vörös szalonjában kiállítás mutatja be az itt őrzött Kodály-dokumentumokat, az eddig kiadott Kodály-lemezeket, és a korábbi Kodály-előadások plakátjait. Kodály halála évfordulójának estéjén az Erkel Színházban a Magyar Állami Operaház Zenekara azt az 1960-as londoni hangversenyt idézték fel, amelyen a mester maga vezényelte a Londoni Szimfonikusokat és a kor legnagyobb dalénekesét, Dietrich Fischer-Dieskaut.



A műsorban elhangzott a Galántai táncok, a Két ének és a Budavári Te Deum. Közreműködött Cser Krisztián, Fodor Beatrix, Simon Krisztina, Brickner Szabolcs és a Magyar Állami Operaház Énekkara (karigazgató: Strausz Kálmán), vezényelt Héja Domonkos. – Opera Kommunikáció –

