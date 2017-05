Kiderült! Dolly új névvel és új csapattal folytatja tovább Az egész ország várta már a nagy bejelentést, hogy vajon mi lesz Dolly-val, hiszen azt már korábban jelezte: a Dolly Roll megszűnt. Végre kiderült, hogy a legendás énekesnő tovább folytatja a showt: Dolly Plusssz néven új csapattal lép színpadra a jövőben.

– Olyan érzésem van, mint 1983-ban, amikor elkezdtük, és összeadódtak az energiák. Most ugyanolyan erőt érzek magamban, mint 34 évvel ezelőtt. Hihetetlen jó csapat jött össze, hihetetlen energiák szabadulnak fel, épp ez fogja a csillagokba emelni a produkciót, aminek a közönség lesz a legnagyobb nyertese – mondta Dolly, aki a nyilvánosság előtt most beszélt először vadonatúj formációjáról, a Dolly Plusssz-ról. Kékes Zoltán halála után egy ország találgatta, vajon milyen formában folytatja tovább Dolly a zenélést. Mert az, hogy folytatja, nem volt kérdés, a rajongóknak csupán az okozott fejtörést, hogy kedvenc énekesük szólóban megy tovább, vagy új csapatot szervez maga köré. – Azoknak lett igazuk, akik az utóbbira szavaztak – mesélte mosolyogva Dolly. – Legalább olyan nagy formátumú dolog előtt állunk, mint ahogyan annak idején, a Hungáriát követően a Dolly Roll is állt. Bizony, a Dolly Plusssz visszahozza azt az életérzést, amit a 80-as évek 3 teherautós nagy országjáró turnéi jelentettek. Az új formációval ismét nagy, színházi jellegű showműsorokat fogunk létrehozni, díszlettel, jelmezekkel, no és fergeteges zenével. A Dolly Rollnak tehát végérvényesen vége, a Dolly Plusssz azonban nem csak tovább viszi, de új, lendületesebb tartalommal tölti meg a régi slágereket. – Megtarthattam volna a régi nevet is, hiszen van hozzá jogom, de előre kell nézni, ez már egy új élet, egy új formáció, és a Plusssz névvel – igen, így három S-betűvel! – még sejtelmes is. A „Plusssz" jelző magukat a zenészeket is jelenti, akiket jómagam verbuváltam össze. Első szóra jöttek, amikor megtudták, hogy milyen volumenű bulikat szeretnék. Egytől-egyig első osztályú zenészek, akikkel már a próbák is nagy örömöt jelentenek. Kilencen állunk majd a színpadon, hét zenész, két vokalistával kiegészülve. Van még egy meglepetésem. A frontvonalban sem egyedül állok, hiszen egyenrangú partnerként ott van mellettem egy roppant tehetséges fiatalember, Jáger Gyula, akit már évekkel korábban megismertem és a produkciója láttán már régen szerettem volna vele együtt dolgozni. Fiatal kora ellenére elképesztően érzi az 50-es, 60-as évek zenei világát. És akkor tud valaki igazán hitelesen előadni egy dalt, ha azt a bizonyos stílust érzi is. Gyulára mindenképp érdemes odafigyelni, hiszen zseniális színpadi ember. Jáger Gyula hangszíne, megjelenése, zenei ízlése valóban plusz energiát visz az új formáció színpadi világába. Az előadó nem titkolja, hogy gyermekkori vágya vált valóra Dolly telefonjával, amikor zenei partnernek hívta maga mellé. – Ez óriási dolog, hogy együtt állhatok a színpadon azzal az előadóval, akinek gyerekként csápoltam a koncertjein, ráadásul valóban egyenrangú félként kezel a színpadon – mondta Gyula. – Számomra a Dolly Roll és a Hungária jelentették az igazi szabadságot annak idején. Egy olyan felszabadult, önfeledt életérzést adtak a dalaikkal, amelyre manapság újra nagy szükség van. Ez a „feeling" ugyanis valahol útközben elveszett. Bevallom, a régi nagy csapatból annak idején Flipper Öcsi volt a legnagyobb kedvencem. Egyfajta világszemléletet adott a lazasága. És ez a vagányság valódi filozófiát, iránymutatást jelentett sok fiatalnak, köztük nekem is - mesélte az énekes. – Nagyon fontos hozzátenni – vette át a szót Dolly –, hogy Gyula nem egy Flipper Öcsi imitátor, hanem egy önálló egyéniség. Tökéletesen passzol a hangunk, ezért közös dalokat is éneklünk. Ütős műsort állítottunk össze, amelyben nem csak Dolly Roll legismertebb dalai, hanem Hungária slágerek is helyet kapnak. Látványos produkcióra készülünk, Igazi fergeteges show-val ! - zárta hazánk egyik legjobb és legelismertebb énekesnője.