Virtuózok 2017 - Simic Aleksander, Abouzahra Amira és Remenyik Balázs jutott a döntőbe Simic Aleksander, Abouzahra Amira és Remenyik Balázs jutott a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató döntőjébe a kicsik korcsoportjából pénteken. A műsorban kilencen mutatták be produkciójukat a zsűrinek kamarazenekari kísérettel: Tóth Blanka fuvolás, Teo Gertler és Abouzahra Amira hegedűs, Ioni Eduárd és Remenyik Balázs zongorista, Babai Aletta Borbála és Magyary Timót szaxofonos, Ligabue Sergio trombitás és Simic Aleksander csellista küzdött a továbbjutásért.



A kicsik korcsoportjának legjobbjai lehengerlő produkciókkal lepték meg a nézőket és a szakmai zsűri tagjait is. Magyary Timót kaposvári szaxofonos életében először játszhatott kamarazenei kísérettel. Produkcióján azonban egy cseppet sem látszott a megilletődöttség, a fiú úgy játszott, mint egy rutinos profi. Batta András zenetörténész szerint róla kellene mintázni "A kis szaxofonos" szobrát.



A Pozsonyból érkezett 8 éves csodagyerek, Teo Gertler ismét varázslatos perceket szerzett előadásával. Kesselyák Gergely karmester azt mondta, hogy hiába kicsi még Teo, a játéka éppen olyan, mint a legnagyobb művészeké. Az olasz származású, de Budaörsön élő Ligabue Sergio trombitás olyan darabot választott, ami kifejezetten nehéz volt, de Várdai István csellóművész szerint ügyesen megoldotta a feladatot és a hibák ellenére is úgy gondolja, hogy a fiúnak helye van a zenei életben.



Abouzahra Amira hegedűjátéka most is könnyeket csalt a zsűritagok szemébe. Balázs János zongoraművész azt mondta, hogy a lány péntek esti produkciójára évtizedek múlva is emlékezni fog.



Miklósa Erika operaénekesnő szerint minden művész arra vágyik, hogy olyan hatást tudjon gyakorolni az emberekre, mint amilyenre Amira már most is képes.



Az erdélyi Ioni Eduárd zongorajátékával is elégedettek voltak a zsűritagok, de a másik kis zongorista Remenyik Balázs előadása is elbűvölte őket.



A debreceni fuvolás, Tóth Blanka a zenetörténelem egyik legnépszerűbb darabját adta elő, amiben nagyon jól meg tudta mutatni, hogy mennyire remek előadó már 13 évesen is.



Simic Aleksander ezúttal saját csellóján játszott. Az Ausztriában élő kisfiú bebizonyította, hogy Várdai István Stradivarija nélkül is képes figyelemreméltóan muzsikálni.



A Duna televízióban felvételről sugárzott adás végén a zsűri végül őt, Abouzahra Amirát és Remenyik Balázst jutatta a május 26-i élő döntőbe.

MTI [2017.05.12.]

