Újabb infok! Fonográf koncert lesz az Arénában Újra összeáll a Fonográf együttes - nyilatkoztak a tagok 45 éve alakult az a rockformáció, amely mind dalaival, mind koncertjeivel kora legfényesebben ragyogó csillagai köze tartozott. 1984-ben három teltházas Aréna koncerten közel 50 ezer rajongó búcsúztatta a zenekart. Azóta csak egyetlen egyszer, 2004-ben láthattuk őket a Kisstadionban.



És eltelt újabb 14 év. Barátaik és rajongóik kérésének eleget téve: 2018. február 16-án ismét FONOGRÁF KONCERT az ARÉNÁBAN. A legendás zenekar erre az egyetlen eseményre áll össze, nem tervez sem turnét, sem lemezt. A zenészek, Bródy János, Móricz Mihály, Németh Oszkár, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Tolcsvay László 2017. május 17-én, a Kárpátia étteremben sajtótájékoztatón beszéltek a részletekről és idézték fel a Fonográf gazdag múltját. - Az idő múlásával sokan újra felfedezték Fonográfot, hogy milyen jó. Nos, jó volt ez akkor is, de ha ismét óriási az igény, örömmel játszunk ismét együtt egy koncert erejéig – mondta Szörényi Levente. - A Fonográf egy baráti és lelki társulás volt, stílusunk a végtelen zenei szabadság jegyében alakult. Szabad és lelki zenét játszottunk és ugyanezt éljük át most is, amikor ismét elővesszük a repertoár egyes darabjait – emelte ki Tolcsvay László. Bródy János hálás - Hálás vagyok ennek a társaságnak, akik egy nagyon nehéz időszakban döntöttek úgy, hogy engem is bevesznek a zenekarba. 1973-ban államellenes izgatás vádjával eljárást indítottak ellenem, ami egy időre kivont a zenei életből. Ebben az időben már formálódott a Fonográf, a fiúk pedig úgy döntöttek, hogy nekem is szánnak szerepet. Nekik köszönhetem, hogy megmaradtam zenésznek. Az együttes egy rendkívül kreatív alkotói közösség volt. Sok lemezt készítettünk, olyanokat, amelyek messze túlszárnyalták az akkori színvonalat – magyarázta Bródy János. [2017.05.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje enekes holgy egyéb [2017.05.17.]

