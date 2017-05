Pünkösdi koncertek az Őrségben: kár lenne kihagyni! Idén huszonnegyedik alkalommal telik meg az Őrség koncertekkel, irodalmi és művészeti előadásokkal a Virágzás Napjain. Herczku Ágnes, Both Miklós, Kelemen Barnabás, a Dialogue Duo - ők is eljönnek idén június 2. és 5. között Őriszentpéterre, íme a részletes program! A pünkösdi fesztiválünnep Herczku Ágnes és zenésztársainak Pár-ének című estjével kezdődik. Egyedi sajátossága, hogy a Bartók népdalfeldolgozásokat itt valódi népdalénekes szólaltatja meg, olyan formában és stílushűen, ami anno megihlette Bartókot műveinek írásakor. Ez lesz tehát a június 2-i nyitónap zenei eseménye az őriszentpéteri Pajtaszínházban. A „Titokzatos Ukrajna” hírét hozza el Both Miklós, a kétszeres Fonogram-díjas és Budai-díjas zenész, aki két évig járta Ukrajnát, és kutatta a még fennmaradt tradicionális népzenei közösségeket és az általuk megőrzött ősi népdalokat. A belső-ukrajnai gyűjtésekből származó multimédiás anyagát június 3-án mutatja be a Virágzás Napjai közönségének. „Bartók virágzó fái” élnek tovább pünkösdvasárnap a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes közös műsorában, amelyen kivételes zenei találkozások tanúi lehetnek a résztvevők. A Kossuth-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész Bartókot és autentikus népzenét játszik Pál István Szalonnával, a népi együttes zenekarának prímásával. Közreműködnek még sokan mások, kicsik és nagyok, énekesek és hangszeresek egyaránt. Komolyzenei különlegesség várja az érdeklődőket június 4-én délután az őriszentpéteri Malom Látogatóközpontban, ahol a Dialogue Duó, Győri Noémi fuvolaművész és Koltai Katalin gitárművész zenei formációja ad ünnepi koncertet. A zenészek Mozart és Haydn átdolgozásai nemrég az internetet is meghódították: videoklipjeiket többszázezren osztották meg, alátámasztva, hogy a komolyzene napjainkban is nagy népszerűségnek örvend. Maradva a klasszikus zenénél: több koncert jut a zárónapra is. Az USA-ban élő Erdélyi Csaba (mélyhegedű), Ittzés Gergely (fuvola) és Polónyi Ágnes (hárfa) trió koncertje az őriszentpéteri református templomban lesz június 5-én, majd a Zala Szimfonikus Zenekar délutáni hangversenyével zárul a fesztivál. – zene.hu – [2017.05.23.] Megosztom: