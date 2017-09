Érdekes arcok a Bon-Bon legújabb klipjében! Szeptember 26-án jelent meg a magyar zeneipar egyik legismertebb duója, a Bon-Bon legújabb dala. A zenekar rajongóinak nagy örömére a számmal együtt rögtön érkezik a klip is, méghozzá nem is akárhogyan. A videóban a magyar média ismert alakjai vállaltak kisebb-nagyobb szerepeket. Főszerepben Pindroch Csabát láthatjuk, de feltűnik mellette Gesztesi Károly, Gubás Gabriella, Kautzky Armand, Szorcsik Viktória, és még sokan mások is. A Valami Amerika betétdalával elhíresült zenekar más újdonsággal is készül: hat év várakozás után idén októberben jelenik meg legfrissebb nagy lemezük, ami a Bé oldal címet fogja viselni. A márciusban bemutatott, és nagy sikernek örvendő Szárnyak a szívemen című dalukon kívül 11 magyar és 2 angol nyelvű újdonság szerepel majd az albumon. A megszokott pörgős, bulizós számok mellett az új lemezen a Bon-Bon az érzelmesebb oldalát is megmutatja. Szolnoki Péter jellegzetes énekhangján ezúttal friss, modern dallamok szólalnak meg, ami tökéletesen megmutatja, hogy az együttes még huszonkét év után is meg tud újulni. [2017.09.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel kinal egyéb [2017.09.14.]

