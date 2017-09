WatchMe tanulság az olaszországi turné után: Pozitívan és nyitottan zenéljünk! Áprilisban jöttek ki első magyar nyelvű számukkal, a Vonalkóddal, majd júliusban érkezett a Játszunk is. Az izgalmasan fűszerezett Watchme különlegesebbnél különlegesebb helyszíneken játszhatott a nyár folyamán, most pedig olaszországi turnéjukról mesél a zenekarvezető szaxofonos, Baracskay Rita. Alapvetően még a Veszprémi Utca Zene Fesztiválon nyert a zenekar egy lehetőséget, amely szerint a Buskers festival-on léphetett fel a csapat, amit tovább turbóztak egy kisebb turnévá. „A műsorunk nem nagyon változott, az itthon játszott műsorunkhoz képest, inkább csak bővült. Rengeteget játszottunk, így bővítenünk kellett a repertoárt számunkra kedves dalokkal. Ami talán különlegesebb volt, hogy játszottunk egy olasz számot is, ami nagyon jól sült el, mindig örültek neki. Megtartottuk a magyar nyelvű dalainkat, sőt bevettünk a repertoárba egy Anna and the Barbies és egy magyar Subscribe nótát is.” – monda el Rita. Aki járt már Olaszországban az tudja, hogy különleges temperamentummal rendelkeznek az olaszok, amit gyakran turistaként is képesek vagyunk átvenni. Mivel a WatchMe lányainak sem kell a szomszédba menni, ha egy kis bolondozás, vagy baki szükségeltetik a világegyetemnek, így természetesen most volt hiány váratlan eseményekben. „Több volt a szokatlan dolog, mint a szokásos.” – kezdte a szaxofonos lány. „Ott nagyon más a hozzáállás a zenéhez, a zenészekhez. Sokkal fesztelenebbek az emberek a színpadon és a színpad előtt is. A számomra legviccesebb pillanat talán az volt, amikor egy óvatlan pillanatban megbotlottam és sikerült nekiütnöm a fogamnak a hangszerem, majd hátra fordultam Andrishoz, a basszusgitárosunkhoz és rávicsorogtam üvöltve, hogy ’Andrisz! Letöjött a fogam? - Öööö… Szerintem nem annyira’ mondta rezzenéstelen arccal. Ez elég sokat elárul az ottani állapotainkról.” És hogy mi a legnagyobb tanulság, ha egy zenekar Olaszországba készülne turnézni? „Mindig legyen pénzed kávéra! Nagyon sokat beszélgettünk Szelinával arról, hogy látva: kint mennyivel nyitottabbak az emberek, mi is figyelni fogunk arra, hogy igenis minden nap pozitívan és nyitottan éldegéljünk, és ami a legfontosabb, így is zenéljünk. A színpadon nincs helye azoknak az érzeteknek, amikkel itthon sokszor találkozunk.” – tette hozzá a lány. A WatchMe persze az olasz turné óta sem pihen, máris készül következő számuk, amelyet télen mutatnak meg közönségüknek. A formáció ezzel a dallal Arany János munkássága előtt emeli majd kalapját (a költő születésének 200. évfordulójának apropójából), ugyanis Gólya című versét dolgozza fel a csapat. Október hatodikán pedig a KVLT nevű helyen lép fel a banda. [2017.09.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel kinal egyéb [2017.09.14.]

Elektromos orgona hangszer [2017.09.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu