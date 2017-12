Tíz év után új dallal jelentkezik a Váradi Roma Café

Megjelent a Váradi Roma Café Pávatánc című új dalának klipje, melyben Pintér Tibor kopaszon alakítja a főszereplőt. A zenekar tíz év elteltével adott ki új dalt és videoklipet.

Közel egy évtized kihagyás után jelent meg a Váradi Roma Café első új klipje Pávatánc címmel. A dal címadó részét Váradi Gyula, a zenekar frontembere írta, a másik fele a Barna lány című népdalból származik.

A nóta a szerelemről szól, a klip üzenete pedig az, hogy a bőrszín és a származás sem szabhat határokat a szerelemnek. A Váradi Roma Café minden ezzel kapcsolatos előítéletet szeretne lerombolni.



A klip Cakó Ferenc művész homokanimációjával indul. A videóban a zenekar tagjai alig tűnnek fel, roma táncosok szerepelnek benne, a főszereplőt pedig Pintér Tibor a Nemzeti Lovas Színház igazgatója alakítja, aki nagyon örült a felkérésnek.



„Régi ismeretség fűz Rácz László menedzserhez, és tudom, hogy csak komoly dolgokhoz nyúl hozzá. A Váradi Roma Cafét nagyon tisztelem, számomra az egyik legautentikusabb és legminőségibb roma zene a mai popzenei piacon. A tiszta forrásból fakadó roma kultúrát képviselik, ami a mai világban nagy dolog, és könnyű azonosulnom vele” – mondta Pintér Tibor.



Mint fogalmazott, nagyon szereti a roma folklórt, a cigányokat és alakított is már cigány fiút operettben.



„Annak ellenére, hogy szőke, kék szemű vagyok, azt mondják a kollégáim, hogy simán lehetnék oláh cigány is a habitusom, a zene iránti szeretetem és a hajlításaim miatt” – mesélte Pintér, aki teljesen kopaszon szerepel a klipben.



„Nem voltam még soha teljesen kopasz, de egyszer kíváncsiságból rátettek egy olyan programra, ahol láttam magam haj nélkül és jól állt, jól nézett ki” – fogalmazott Pintér.



Megjegyezte, nem azt a típusú skinheadet alakítja, aki gyűlöletéből bármit is megmutat a klipben. Sőt, inkább az ellenkezője, ezért is vállalta el. Ha ilyen karatert kell alakítani, akkor csak és kizárólag figura szerint teszi, mert nem hasonulna a skinheadek gondolataival és tetteivel semmilyen módon.





A maszk körülbelül két óra alatt készült el, és bár Pintér Tibornak tetszett, marad az eredeti stílusánál.



„A hosszú szőke haj az én brandem... Kis országban élünk és hozzászoktattam a nézőket, a rajongóimat ahhoz, hogy a Lovasszínházban – ami egy kicsit a kosztümös mozinak az élő replikája – kell egy szőke herceg fehér lovon. Amíg meg nem találom az utánpótlásomat ebben, addig kénytelen vagyok én játszani ezeket a figurákat” – zárta szavait Pintér.

[2017.12.06.]