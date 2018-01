Campus Fesztivál 2018 - hamarosan jönnek a nagy bejelentések, érkezik a fellépők listája A Campus Fesztivál 2017-ben rekordszámú közönséget, 105 ezer látogatót vonzott Debrecenbe és úgy tűnik ez a felfokozott érdeklődés még a fesztiválszezon után sem állt le, év végén háromszorosára emelkedett az elővételben megvásárolt 2018-as bérletek száma. Ez példátlan adat a 10 éves fesztivál működése során, főleg annak ismeretében, hogy a Campus eddig nem jelentkezett konkrét fellépők neveivel. Ha visszatekintünk a jubileumi Campus elmúlt szezonjára, látható, hogy fesztivál a korábbiaknál is erősebb kulturális színezetet kapott, tizenhét helyszínen, két nagyszínpaddal, 252 zenei programmal, illetve további 300 nem zenei programmal várta a közönséget. Áprilisban nemzetközi szintű elismerésben részesült, a legkomolyabb európai minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a legmagasabb szintű minősítést adta a debreceni rendezvénynek. A Campus az idei nézőcsúccsal bekerült az öt leglátogatottabb magyar könnyűzenei fesztivál közé, decemberben pedig felkerült a Google 2017-es keresési trendek toplistájára, „Az év eseményei” kategória tizedik helyére. „Az év végi bérletes akció értékesítése alapján elmondható, hogy már most nagy az érdeklődés a Campus Fesztivál iránt.” –összegezte Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató. „Nagy öröm számunkra, hogy ekkora bizalmat kapott a fesztivál a közönségtől. Az elmúlt évek statisztikáját összevetve háromszorosára emelkedett az elővételben eladott bérletek száma, úgy, hogy jelenleg még nem hoztuk nyilvánosságra a 2018-as közreműködők listáját.” Miklósvölgyi Péter szerint a jubileumi siker jó alap a következő fesztivál megszervezéséhez. Idén is a minőségi program megszervezése a cél és fő szempont, hogy még jobb és komfortosabb legyen a Campus szolgáltatások terén. „A 2018-as program szervezése már október óta zajlik, hamarosan nyilvánosságra kerülnek az első nevek.” – tette hozzá a főszervező. Debrecen az ország turisztikai régióinak egyik központja, a fesztivál pedig az ország egyik legnagyobb nyári könnyűzenei eseménye. A Campus Fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan a Nagyerdei Stadionban és környékén egyedülálló infrastruktúrával várja majd a látogatókat 2018. július 18-tól 22-ig.

[2018.01.16.] Megosztom: