Újdonság szvingfronton - megérkezett a The Easy Babies Rendkívül érdekfeszítő tud lenni, hogy mi késztet három friss, fiatal és rendkívül jó kedélyű lányt arra, hogy - feledve a mai kor oly divatos zenei irányzatait - egy közel 100 éves zenei műfajt válasszon álmai megvalósítására. A The Easy Babies formáció márpedig ezen a könnyűnek semmiképpen sem mondható úton, a swing világában indul el, hogy utat törjön magának, ebben a könnyűnek cseppet sem mondható világban.Előadásukban hallgatva a 30`-as 40`-es évek dalait, valamint elnézve őket azokban a katonai egyenruhákban, mondhatni mindez szemtelenül jól is áll nekik.



Az ötlet igazán rendhagyó a kivitelezés pedig igényes. A néző szinte folyamatosan mosolyog ahogy a három bájos énekeslányt figyeli akik egy időutazásra repítik őket.Külön érdekesség ,hogy a lányok egyenruhája tervek alapján készültek.



Ehhez minden támogatást megkaptak az Első Magyarországi II. világháborús Amerikai Katonai Hagyományőrző és Hadiemlékeket Ápoló Kulturális Egyesülettől! Amellett,hogy az egyenruha hogy tiszteletet és rangot sugároz, még szexi tud lenni egy hölgyön ehhez nem fér semmi kétség.



Melina és Eszter az X-faktor tábor első napján egy szobába kerültek és hamar megtalálták a közös hangot. Anikónak szintén a népszerű tehetségkutatóból ismerős lehet az arca, akivel a lányok a csapat megalakulásakor ismerkedtek meg. A swing a 30-as és korai 40-es évek Amerikájában kezdődött, ami mára viszonylag retrónak számít. Azonban ma is sok hangzást vesznek át, és dolgoznak fel zenészek, és építenek bele elektronikus számokba.



Nem is beszélve az electroswing műfajáról, amit Parov Stellar zenéjén keresztül sokan ismerhetünk, és imádunk is egyben.



Régi korok zenéje mindig előkerül újra meg újra, jazz klubbok nyílnak és retró karaoke bulikat tartanak Budapesten egyre több helyen! Mint ahogy a divatban, a korábban kedvelt stílusok darabjait újra láthatjuk az újságok címlapjaink, és lehet mi is oda kerülhetünk egyszer! The Easy babies eddigi bemutatkozása eddig jól sikerült, érdeklődve várjuk a folytatást... [2018.01.26.] Megosztom: