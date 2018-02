Vadvilág és Tündérország - Koncz Zsuzsa a Müpá-ban Újabb varázslatos estén vehetett részt az, aki eljött 2018. február 3-án szombaton este a Müpá-ba meghallgatni Koncz Zsuzsa régi és új, örök énekeit. A tavalyi fergeteges Aréna koncert után nagyon vártam, hogy újból élőben hallgassam Koncz Zsuzsa felemelő, lelkesítő dalait. „Adjon az Isten...” – Nagy László emelkedett versével indult a koncert. Utána az Ingoványos vad világ csendült fel, a 2016-ban megjelent 40. album – amely néhány hónap alatt lett platinalemez – címadó dala. Nagy csokor régi slágert, mint az 1964, a Rohan az idő, a Mr Alkohol, a Ne sírj kedvesem, a két legutóbbi album szerzeményei követtek a Mi lett belőled, a Sírva vigad a magyar, Ady Endre verse a Történelmi lecke fiúknak, A szeretet és a dal, a Tündérország és az Igy volt szép. „2018 a nők éve” – mondta az énekesnő, aki energikus, lendületes előadásmódja magával ragadó volt a teljes koncertidő során. A közvetlen, könnyed és tartalmas kommunikációja a közönséggel, kiválóan összefűzi a dalokat egyetlen nagy korszakokat összekötő láncolattá. Öltözéke – fekete ruha, piros sállal – kiválóan tükrözte azt az erőteljességet, dinamikát, amely jellemezi a színpadi jelenlétét. Olyan jól ismert dallamok is felcsendültek, mint a Valahol egy lány, a Kertész leszek, A Kárpáthyék lánya, a Ne vágj ki minden fát, az Ahogy lesz úgy lesz, a Miért hagytuk, hogy így legyen, a Jöjj kedvesem és a Ha én rózsa volnék. A unplugged részben Cipő, azaz Bódi László Szeretni valakit valamiért szerzeménye és a közös dal a Csodálatos világ mellett az Ég és föld között és a Mama voltak hallhatóak. Tapsviharok és tetszésnyilvánítás szőtte át az előadást. Néhány szám erejéig a mobiltelefonjaink is előkerültek Zsuzsa kérésére és az elemlámpák fénye varázsos hangulatot kölcsönözött a hangversenyteremnek. A több mint két órás élmény végén egy emberként áll fel a közönség és visszatapsolta a meghatódott énekesnőt –nem is egyszer, hanem kétszer - így ráadásként további slágerekkel örvendeztetett meg minket Koncz Zsuzsa. Köszönjük a varázslatot! Megyeri Nóra [2018.02.12.] Megosztom: