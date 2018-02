Kowalskyék az Arénában - Egyszerre dobbant több ezer szív a lélek éjszakáján! Mérföldkőhöz érkezett a Kowalsky meg a Vega. A zenekar történetében először adtak koncertet az ország legnagyobb fedett koncerthelyszínén, a Papp László Budapest Sportarénában. A több, mint tizenkétezer fős befogadóképességű hatalmas tér pillanatok alatt megtelt. Az egész estét a hála, a felszabadultság és a végtelen szeretet érzése hatotta át. Tizenöt évvel ezelőtt kezdte pályafutását a Kowalksky meg a Vega nevű formáció Budapesten. Emlékszem az első koncertekre. Csak páran lézengtünk a Zöld Pardonban, és a Menta Teraszon. Borgőztől mámorosan hallgattuk a "Feket Lepkét" és hogy "Többet érdemelsz". Tudtuk, hogy valami olyan kincsre találtunk, amit sokan fognak szeretni, amire még évekig járni fogunk. Így is lett. Most, amikor beléptem az Aréna küzdőterébe és körbenéztem, pár pillanatra felelevenedett a tizenöt évvel ezelőtti kép. Az esőtől elázott parketta, és mi, ahogy álltunk a pár emberből álló közönség között. Nem voltunk fanatikusak, csak kamaszok és kíváncsiak. Hogy is lehettünk volna, hiszen akkor hallottuk először, akkor ismertük csak meg, a szárnyait bontogató pop rock együttest. Néhány pillanat után visszatértem a jelenbe. Körbenéztem, és emberek tízezreit láttam magam körül. Óriási volt a kontraszt. Mindenki mosolygott, az emberek izgatottak voltak és várták, hogy elkezdődjön valami. Valami, ami mára sokkal több, mint csupán egy buli, vagy egy nagy koncert show. A Kowalsky meg a Vega egy alig ismert pop rock együttesből 15 év alatt jelenséggé vált. Beférkőzött az emberek lelkébe, és most tizenkétezer szív dobbant meg egyszerre, amikor Hangácsi Márton különleges, egyszemélyes, akusztikus előadása után megszólalt az intro, kigyúltak a fények, a LED falakon megjelentek az első képek, és az emberek megpillantották a színpadon Kowát, Jimmyt, Sódert, Tobak Danit, Robit, és a csapat legfrissebb tagját, Szebenyi Danit. Megszólalt a Még nem éden és a tömeg egyszerre kezdett boldogan ugrálni és énekelni. Hihetetlen élmény volt. Szebenyi Dani (billentyű, vokál) egyébként nemcsak azért volt izgalmas színfoltja a produkciónak, mert még új a csapatban, hanem azért is, mert két feldolgozásban is megmutatta, hogy mire képes a színpadon. Kowa egyébként kifejezetten az Aréna koncert kapcsán kérte fel az elképesztően sokoldalú zenészt. Dani ugyanis klasszikus zongorán, klasszikus orgonán is játszik, sőt mi több, még dalszerzéssel, hangszereléssel is foglalkozik, több műfajban is. Így már nem is olyan meglepő, hogy miért kerülhetett be két feldolgozás dal is a számlistába (Gary Jules - Mad World, Rag'n'Bone Man - Human). Az első dalban Dani, egy csodálatos hangú, énekesnőt (Mogyorósi Timi) kísért, míg a Human című dalban már ő maga énekelt. A koncert alatt felcsendült szinte minden ismertebb szám. Az első két album dalai azonban teljesen kimaradtak a repertoárból, amin egy kicsit azért csodálkoztam, hiszen bőven lehetett volna róla mit játszani. A „Fekete Lepkének”, a „Szabad régnek”, az „Aszfalt és fehér csíknak”, a „Herceg fehér lovonnak” minden oldschool Kowalsky meg a Vega rajongó örült volna. Nagyobb szerep jutott most a legújabb daloknak. Olyannyira, hogy a tavaly októberében megjelent Kilenc című dupla albumról szinte minden dal elhangzott. Ennek ellenére nem volt hiányérzetem, mivel az újabb számokban is megtaláltam azt a fajta, egészen egyedülálló érzelmi kiteljesedést, amit az ő zenéjük képes átadni az emberek számára, és ahogy láttam az emberek arcán, nem voltam vele egyedül. Ezt csak megerősítette az, a kreatív és szépen kidolgozott megoldás, hogy minden szám előtt felvillant az óriási LED falon egy szó (Hála, Derű, Szeretet...stb), ami leginkább jellemezte a következő dal hangulatát. Káprázatos volt, amikor "Egy világon át" mindenki világítani kezdett, szívszorongató volt a meghatódottság a zenekar tagjainak arcán, jó érzés volt a mellettem álló emberek mosolytól ragyogó arcán körbenézni, de az egész koncert egyik legmeghatóbb pillanat az volt, amikor Kowa lement a közönséghez. Minden érintés, minden pacsi és kézfogás tele volt kedvességgel és szeretettel. Az egész koncert olyan emelkedett hangulatban telt, amit már nem lehet pusztán csak szavakkal átadni. Ezt csak érezni lehet, az első dallomoktól az utolsóig. Setlist: Még nem éden Mit mondjak még? Bölcsődtől a sírodig Hála veled Az élet maga Varázsszavak Ébredj! Ez a mi mesénk Egy világon át Csend legyen! Mad World (Timi) Ki van ez találva Tizenötmillióból egy Hullajózan Ragyogás Nem minden szarka farka Lehetetlen nincs - Velünk kerek a világ! Egy test Ennyi csak Human (Szebenyi Dani) Forradalom Rt. Otthon, édes otthon Semmim nincs! Amilyen hülye vagy Új templom épül OUTRO - A lélek éjszakája Suri Andi Képekért klikk a következő oldalra.

[2018.02.22.] (1. oldal) következő oldal » Megosztom: