Claudia ismét érdekes dologgal rukkolt elő - nyilatkozott a tehetség az újdonságról Claudia Amiizmussal készített animációs videót A fiatal énekes-dalszerzőnő legújabb videója a Steal Away c. dalához készült, melynek különlegessége, hogy Márta Amarilla, azaz Amiizmus grafikái kelnek benne életre. A felvétel Claudia második, Fire c. nagylemezén hallható. A Steal Away a harmadik single Claudia második nagylemezéről: megelőzte a nők társdalami helyzetét tárgyaló Perfect, mely egyben az előadó első videóklipje is volt, és ezt követte a genfi éjszakában forgatott, két nyelven is megjelent Ma éjjel/Tonight. A tavaszi megjelenésű Tonight és az aktuális videó közötti hiátuszt, - mely során Claudia többek között egy koncertturnén vett részt az Egyesült Királyságban - , pedig egy élő, akusztikus felvétel töltötte ki, mely a Mona Lisa c. szerzeményéhez készült. Amarilla már több hazai előadónak készített grafikákat, többek között bátyjának, ByeAlex-nek és Kállay Saunders Andrásnak is. A tehetséges képzőművész több éve Londonban él, s a grafikák, digitális festmények készítése mellett ruhákra is fest kézzel, egyik illusztrált kabátját viseli Claudia a Ma éjjel/Tonight videóban. Ezen kívül a Fire borítóját is Amarilla tervezte. „Nagyon közel áll hozzám Amarilla egyedi és kifejező stílusa, ezért megkértem, rajzolja meg, milyen érzéseket váltottak ki benne a lemez dalai. Az így keletkezett rajzokból született a mostani videó, mely csak egy részlete az eredetileg fél órás animációnak.” - meséli Claudia.

A videót szombaton mutatjuk meg, érdemes lesz, akkor is velünk tartani. [2018.07.19.]