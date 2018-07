Ezt látnod kell! Különleges klippel jelentkezett Claudia

Mint azt korábban megírtuk a fiatal énekes-dalszerzőnő legújabb videója a Steal Away c. dalához készült, melynek különlegessége, hogy Márta Amarilla, azaz Amiizmus grafikái kelnek benne életre. A felvétel Claudia második, Fire c. nagylemezén hallható.

[2018.07.21.]