Som Lajos legendás hangszere ismét megszólal A Révész Sándor - Závodi János Piramis Évek koncertek már önmagukban is a legjobban várt nyári programok közé tartoznak, ahol a Piramis együttes dalai hangzanak el, hiteles előadásban. Závodi Janó és Révész Sándor neve garancia arra, hogy a közel negyven éves dalok megidézzék rég volt idők energiáit, a legendás zenészek még ma is fiatalos lendülettel és élvezettel adják elő azokat. Augusztus 10-én még ettől is többet tartogatnak, péntek este a Barba Negra Trackben a zenekar alapítójának, Som Lajosnak legendás hangszere is megszólal majd a csapat basszusgitárosának, Megyaszay Istvánnak kezében. Aki csak egy kicsit is élte, éli a klasszikus magyar rockzenét, annak egészen biztosan nem kell magyarázatot írni, amikor arról esik szó, hogy Piramis együttes. A hetvenes évek végének, nyolcvanas évek elejének legnagyobb rock ikonjai rövid, de attól sikeresebb pályafutást tudhatnak magukénak, szenzációs, korosztályokon átívelő slágerekkel. Hosszú hallgatás után Révész Sándor, a banda egykori énekese, hű társával, barátjával, Závodi Jánossal és remek fiatal muzsikusokkal időről-időre megidézik ennek a korszaknak a pillanatait, hűséges közönségük legnagyobb örömére. A zeneszeretők már megszokhatták, hogy a budapesti találkozások a Barba Negrához köthetők, legyen szó szabadtéri, vagy klubkoncertről. Ezúttal augusztus 10-én csendülnek fel a klasszikus szerzemények, az est vendége azIvan and the Parazol lesz.



A pénteki buli azonban valamivel többről szól majd, mint egyszerűen megidézni ezeket a dalokat és kedveskedni a közönségnek. Megyaszay István, a zenekar basszusgitárosa ezen alkalommal nem csak eljátszhatja a számára is fontos dalokat, de megszólaltja azt a hangszert, amin Som Lajos is játszott. A fantasztikus találkozás a budapesti Rockmúzeum jóvoltából valósul meg. „Akkor születtem, amikor a Piramis zenekar a legnagyobb sikereit élte.- ecsetelte Megya'. Az, hogy néhány éve lehetőséget kaptam Sándor és Janó mellett ezeket a dalokat megszólaltatni, már önmagában felért egy csodával. Az, hogy most pénteken nyakamba akaszthatom Som Lajos hangszerét megtiszteltetés, és feladat is: méltónak kell lennem ezen dalok szerzőjéhez." Som Lajos három hangszert ajánlott fel a Rockmúzem részére, amit ünnepélyes keretek között barátok és a sajtó munkatársai körében adott át az intézménynek. A három gitárból egyik, igazi kuriózum, egy 'Rickenbacker' basszusgitár. Ezzel játszott végig a Piramis együttesben. A hangszer eszmei értéke felbecsülhetetlen, hangjával egy legenda újjá éled pénteken a Barba Negra Trackben! Megya a Rockmúzeumban videóval: Fotók: rockcsarnok.hu/Facebook [2018.08.10.]