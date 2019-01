Duplázott a Paddy and the Rats a Barba Negrában - képek a szülinapi eseményről

10 éves lett a Paddy and the Rats. Ebből az alkalomból két fergeteges koncertet is adtak december 14-én és 15-én a Barba Negrában.



Idén töltötte a Paddy and the Rats a 10. életévét. Fontos szám ez egy zenekar életében. Túl a kezdeti nehézségeken, kialakult, stabil rajongó táborral. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a dupla teltházas buli a Barba Negra Music Clubban.



Tíz év alatt sok minden történik egy zenekarral. A Paddy and the Rats kiadott öt stúdió albumot (Rats on Board (2010), Hymns For Bastards (2011), Tales From The Docks (2012), Lonely Hearts' Boulevard (2015), Riot City Outlaws (2017)), túl vannak rengeteg hazai és külföldi koncerten. Az egy évre eső koncertek száma évről évre nő, ahogy a népszerűségük is.



Tíz év elteltével még mindig majdnem az eredeti felállásban játszanak, csupán egyetlen tagcsere történt 2012-ben. A harmonikás, Sonny Sullivan (Pongrácz Balázs) helyére Bernie Bellamy (Babicsek Bernát) érkezett.



Angol nyelvű szövegeiknek köszönhetően külföldön ugyanolyan népszerűek, mint hazánkban. Koncertjeiknek közel a fele (40 százaléka) nem magyarországi helyszíneken valósul meg. Ez teljesen egyedülálló teljesítmény a magyar zenei életben. Ugyanakkor nagy bátorság volt annak idején magyar zenekarként angol szöveggel indulni, de aki mer nagyot álmodni, kitartó és tehetséges az úgy jár, mint a Paddy and the Rats. Az elmúlt tíz év bebizonyította, hogy a magyar közönség is fogékony az angol nyelvű dalokra és így a külföldi karrier is megvalósulhatott.



A budapesti dupla koncert a születésnapi turné utolsó állomása volt. A zenekar már októberben megkezdte az ünnepi koncertsorozatot, melynek kapcsán számos hazai és európai városban koncerteztek.



Két ugyanolyan koncert két egymást követő napon, ugyanazon a helyszínen még a legelvetemültebb rajongónak is unalmas lenne (na jó, nem), ezért Paddy és legénysége két szinte teljesen különböző műsort rakott össze a két estére.

Pénteken a Celtic Night névre keresztelt estén az ír - folk - punk nóták voltak túlsúlyban, szombaton a Pirate Night – on pedig a kalózos daloké volt a főszerep.



Az eddig megjelent öt album számai közül úgy kellett kiválasztani azt a 23 – 23 dalt, ami megfelelt a kitalált tematikának és felöleli a zenekar pályáját, hogy a közönségben se maradjon hiányérzet. Talán ezért is volt némi átfedés a két buli setlistje között, és mert Freedom nélkül nincs Paddy and the Rats koncert.



Mindkét este érkeztek vendégek is a színpadra. Pénteken Szekeres András (Junkies) és Siklósi Örs (AWS), szombaton Kirchknopf Gergő (Ocho Macho), Szűcs Levente és Muhari Krisztián (Bohemian Betyars) dobták fel még jobban a hangulatot.

Mindkét este a legnagyobb ovációt Sonny Sullivan kapta, aki Bernie mellett beszállt pár dalba, illetve fergeteges harmonika párbajt prezentáltak. Sonny a közönséget sem hagyta ki a közös sörözésből, az első sorok szerencséseinek egy – egy pohár sörrel kedveskedett.



Nem maradt izgalom nélkül a szombati nap, Pongi (Sam McKenzie (Szabó Sándor Balázs)) a ráadás előtt rosszul lett és kétséges volt, hogy tudja – e folytatni a dobolást. A helyszínen lévő orvosnak köszönhetően be tudta fejezni a koncertet. Kész csoda ez a fiú, két héttel a műtéte után végig dobolta kétszer is a bő két órás szülinapi koncertet. A motivációt értem, de most már vigyázz magadra Pongi!



A téli pihenő után február 21 – én indul újra turnéra a zenekar. Szegeden kezdik a koncertezést, Budapestre a Barba Negrába március 14 – én érkeznek. Jegyek már kaphatók.

Setlist Celtic Night:



One Last Ale

Pack of Rats

Black Sails

Sailor Sally

Rouge

My Sharona

Captains Dead

Tavaszi szél vizet áraszt

I Always See You / Paddy’s Ballad

Captain Soul

Red River

Washerwoman

Fuck of Drunk

Farewell to Jenny

Hurry Home

Ghost from the Barrow

Castaway

Drunken Sailor

The Six Rat Rovers

Join the Riot

Freedom

Times in My Hands

Drunk and Fucked Up



Setlist Pirate Night:



Brotherhood

Bastards Back Home

Rhat’s my Nature

Lonely Heart’s Boulevard

Song of Leprechaun

Pilgrim on the Road

Pub ’n’ Roll

Aerolites

Clock Strikes Midnight

Drunken Tuesday

Ugly Drunken Woman

The Edge of Life

Newer Walk Alone

Children of the Night

Where Red Paints the Ocean

Ghost from the Barrow

Castaway

Drunken Sailor

The Six Rat Rovers

Join the Riot

Freedom

Time is in My Hands

Drunk and Fucked up

Audrey

A képekért klikk.





[2019.01.04.]