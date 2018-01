A patkányok újra vízre szálltak - új Paddy and The Rats klip! Elkészült a Paddy And The Rats és az osztrák Napalm Records első közös klipje. A zenekar Szlovákiában fogatott videót a Join The Riot című dalhoz, s folytattak valamit, amit még régen elkezdtek... Izgalmas év vár a Paddy and the Rats tagjaira. A miskolci pub ’n’ roll csapat decemberben az osztrák Napalm Records kiadóhoz szerződött, mely a Riot City Outlaws című albumukat világszerte megjelenteti. A június óta kizárólag hazánkban kapható kiadvány, amit producerként a Grammy-díjas Cameron Webb jegyez, április 6-ától minden kontinensen elérhető lesz. A nemzetközi megjelenés előfutáraként a zenekar egy háromrészes klipsorozatot is forgatott. A trilógia első „epizódja” a Join The Riot című dalhoz készült. Biztos sokan emlékeznek még a banda legelső klipjére, melyben Ganxsta Zolee is szerepet kapott. A friss videó tulajdonképpen ennek a sztoriját fűzi tovább: bemutatja, mi történt az elmúlt években azzal a kalózcsapattal, akik a The Six Rat Rovers című nótához forgatott kisfilmben fellázadtak a gonosz kapitány ellen. – A legelső klipünkre reflektálva ezt a videót is viccesre vettük. Mindenkinek megvan benne a maga kis története. Én egy rossz kapitány szerepét játszom, aki a többieken uralkodik – magyarázza Paddy O’Reilly, a zenekar frontembere. „Igazából azt szerettük volna megmutatni, mennyire megváltozhat az ember, ha hatalomhoz jut. A videóból kiderül, hogy az a kalóz, aki a The Six Rat Rovers klipjében átvette az irányítást a gonosz kapitánytól, az évek során szintén zsarnokká vált, mert a hatalom őt is megrészegítette. A sztori, illetve a dal legfontosabb mondanivalója, hogy nem szabad tűrni, igenis fel kell lázadni az elnyomás és a visszaélés ellen.” A Join the Riot klipjét Tokay Péter rendezte. A több díjnyertes alkotást jegyző filmes szakember nem először dolgozott a Paddy and the Rats csapatával – az Aerolites című daluk videóját is ő készítette. A zenekar ezúttal Szlovákiában, egy étteremként funkcionáló kalózhajón forgatott. – Jó velük dolgozni. Ha nem száz százalékosan ideálisak a körülmények, sok zenekar inkább egyszerűsít a dolgokon, csak hogy minél hamarabb lezavarja a munkát. Paddyék a zord időjárás ellenére is szájhúzás nélkül beleadtak apait-anyait, hogy a végeredmény minél jobb legyen – mondja Tokay hozzátéve, nem volt egyszerű a fixen kikötött állóhajót a felvételeken úgy megjeleníteni, mintha az a tengeren úszna. „A koncepció alapjait egyébként Paddy találta ki, a helyszínen persze még hozzájött egy csomó apró geg. Könnyű dolgom volt velük, mert mindegyik srác felér egy színésszel, ami zenekarokon belül igen ritka. Szerintem sikerült egy szépen felépített, nagyon laza, vicces sztorival rendelkező klipet összehoznunk.” A trilógia első epizódját hamarosan két újabb videó követi majd, februártól pedig a turnézást is megkezdik a zenészek – Szolnok, Esztergom, Gödöllő és Baja város klubjai után március 14-én a budapesti Barba Negrában csap a húrok közé a Paddy and the Rats. – Pogonyi Nóra – [2018.01.29.] Megosztom: