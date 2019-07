A Lamb 4 év után újra Budapesten! Jegyinfok itt 2019. november 28-án újra Budapestre látogat a LAMB, immáron negyedik alkalommal. Hallgasd meg őket élőben a Barba Negra Music Clubban! A Lamb egy angol elektronikus zenei duó Manchesterből, melyet Andy Barlow producer és Lou Rhodes dalszerző párosából áll. Legnagyobb sikereket Górecki and Gabriel című slágereikkel értek el. Bár Manchesterből indultak, a Lambet sokkal inkább a bristoli alapokkal rendelkező, a ’90-es években népszerűvé vált trip hop hangzással azonosítják. Emellett zenéjükben keverednek a jazz, dub, break és drum and bass elemek az erős vokállal és – későbbi munkáikban – némi akusztikus hatás is érezhető. Nagyobb sikereket főként az Egyesült Királyságban értek el, de számos európai országban is a kedvelt előadók közé tartoznak. Hetedik albumuk áprilisban jelent meg The Secret Of Letting Go címmel. 2019. november 28-án újra Budapestre látogat a LAMB, immáron negyedik alkalommal. Hallgasd meg őket élőben a Barba Negra Music Clubban! Jegyek július 4-én 10 órától kaphatók a www.livenation.hu, www.funcode.hu és https://jegy.rock1.hu oldalán! [2019.07.03.] Megosztom: