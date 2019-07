Véget ért a Campus Fesztivál Vasárnap hajnalban véget ért a 12. Campus Fesztivál. Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseményére idén 114 ezren látogattak el. Random Trip, Pixa, az Ivan and the Parazol, az amerikai hip-hop legenda Delinquent Habits, és még számos zenés program zárta a Campus Fesztivál idei kínálatát. A legtöbben csütörtökön Majkára, szombaton pedig a Halott Pénzre voltak kíváncsiak, nézőszámban a pénteki nap volt a csúcspont, amikor a jubileumi műsorral érkező Tankcsapda és a titokzatos fekete maszk mögé bújó norvég dj, Alan Walker lépett fel. A zárónapon a késő este érkező eső sem befolyásolta a programokat. Teltházas nézőtér előtt koncertezett a Road és az amerikai Limp Bizkit is. Ami a Campus Fesztivál látogatói számát illeti várakozáson felüli volt, az egy évvel ezelőtti eseményt is meghaladta. „Évek óta azon dolgozunk a munkatársaimmal, hogy egy olyan biztonságos, családbarát, kulturált fesztivált szervezzünk, ami valóban minden korosztályt megérint. Úgy érzem ehhez az idei fesztiválon jártunk a legközelebb.” – összegezte az elmúlt napokat Miklósvölgyi Péter, a Campus Fesztivál igazgatója. „Ennek megvalósítását nagyban segítette a 11 éve kísérőrendezvényként kapcsolódó, négy országból érkező, csaknem ezer hallgató részvételével zajló Campus Sportfesztivál és az idén debütáló, családoknak szóló Campus KID és a művészeti ágakat támogató Campus ART is. Nem a létszámnövekedés volt a célunk, inkább azt szerettük volna elérni, hogy a fesztiválozók érezzék, hozzánk valamennyi napra érdemes kilátogatni, méghozzá úgy, hogy ne csak az esti főműsorra érkezzenek meg a kikapcsolódni vágyók.” Idén 18 programhelyszínnel készültek a szervezők, a sokszínűség, a biztonság, a komfortosság és a környezetvédelem jegyében. A legkomolyabb változás a környezetvédelmi programokat érintette. A Nagyerdő megóvása érdekében a szervezők folyamatosan gyűjtötték és szelektív gyűjtőkbe válogatták a fesztiválozók után keletkezett hulladékot. Környezetbarát tisztítószereket és környezetbarát eszközöket használtak a vizesblokkok és installációk tisztán tartása során, valamint ügyeltek arra, hogy a keletkezett hulladék többsége lebomló anyagból készüljön. A résztvevők, beleértve a fellépő zenészeket is, újrahasznosítható repohárban kapták az italokat. A DEHÖK Környezetvédelmi Bizottsága különleges programokkal várta a látogatókat az Egyetem Téren, még saját vászontáskát is festhetett magának bárki, a felesleges műanyag szatyrok kiváltása érdekében. A Campuson továbbra is a zenéé volt a főszerep, idén összesen több, mint 1000 zenész adott koncertet Debrecenben. „A kiemelt headlinerek tízezres koncertjei mellett fontos karakterjegye a Campusnak, hogy a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kap a számos színpad valamelyikén.”- mondta Süli András programigazgató. „Vannak, akik alig pár év alatt jutottak el a kisebb helyszínekről a nagyszínpadokra, mint például a Margaret Island vagy a Bagossy Brothers Company, mások több év szünet után tértek idén vissza Debrecenbe: a Subscribe zenekart nagy tömeg és ováció fogadta. A zenei program szerves részét alkotja a magyar underground is, méghozzá generációtól függetlenül: az Európa Kiadóra ugyanúgy sokan odagyűltek, mint a húsz év körüli fiatalokból álló Carson Comára, akik a Hangfoglaló Program támogatott zenekaraként kaptak meghívást a fesztiválra.” Idén még komolyabb szerepet kaptak a kisebb külföldi zenekarok: emlékezetes teltházas bulit csinált a Delinquent Habits, megmozgatta az Aréna Sátrat a Dog Eat Dog, a Seafret érzelmes dalai pedig több száz ember szemébe csaltak könnyeket. A kulturális sokszínűséget éltető közös popup videoüzenetet készítettek az Amsterdam Klezmer Band tagjai a Holland Nagykövetséggel és a Debrecenben élő külföldi önkéntes fiatalokkal. A koncertjét betegség miatt lemondó Alice Phoebe Lou pedig azt üzente rajongóinak, hogy jövőre pótolja a fellépést. Minden korábbinál sikeresebbek voltak az egyéb művészeti programok. Sokan voltak kíváncsiak a Csokonai Színház szemet gyönyörködtető új helyszínén a Grecsó-testvérekre, az opera- és operett válogatásra, valamint Hadházi László Bozontos Remény nevű formációjára. Teltházzal ment a Művésztér Irodalmi Klubban a Cseh Tamás-est, a fesztivál több pontján random fel-feltűnő cirkuszi artisták pedig a közönség egyik kedvenc fotótémájává váltak. Hangulatos kavalkádként debütált a Békás-tó partján a nagy művészetválasztó, a Campus Art, a vidámpark területén pedig még vasárnap is tart a gyerekek és családok új kedvence, a Campus Kid. A nagyszínpad mellett a legrégebbi rendezvényhelyszín a Campuson a saját színpaddal rendelkező Debreceni Egyetemhez kötődő Egyetem Tér. Az Egyetem Tér minden évben a legszínesebb és leglátogatottabb nappali programhelyszín a fesztiválon. Az intézmény 30 standján valamennyi tudományterületből kaptak játékos ízelítőt a fesztiválozók, idén 40 színpadi program volt a négy nap alatt. Az Egyetem Tér programjainak szervezésében és lebonyolításában több mint 200-an vettek részt. A Campus Fesztiválon minden évben kitűzött cél a társadalmi szerepvállalás, a nagyerdei környezet megóvása. A szórakozás mellett idén sem maradt el a jótékonykodás, amit hagyományteremtő céllal kezdeményeztek a szervezők még a tavalyi rendezvényen. A fesztivál csütörtöki hivatalos megnyitóján a VIP fogadáson 7 millió forint gyűlt össze, ezt idén a debreceni Idősek és a Csökkentlátók Otthona kapja. Az adománygyűjtő akció a fesztivál után is él. „A takarítás és bontás vasárnap hajnalban elkezdődött, hogy a Nagyerdei Stadion környezete rövid időn belül eredeti állapotába kerülhessen.”- nyilatkozta Pál László a Campus Fesztivál technikai igazgatója. „A következő napokban nagy erőkkel folyik a terület helyreállítása, a felépítmények elszállítása. A legtöbb színpadnak már nyoma sem marad holnap reggelre, ma éjféltől pedig átadjuk a Nagyerdei körutat is, így holnaptól már a tömegközlekedési rend is helyreáll ezen a szakaszon." Több száz világító installáció, impozáns felépítmények, a Nagyerdő szépsége, a Nagyerdei Stadion és a Nagyerdei Víztorony, a Campus ART és Campus KID megvalósítása, a komfortos helyszínek páratlan fesztivál élményt teremtettek a debreceni eseményen. Ezzel a Campus országosan is egyedülálló fesztivál, melyet jövőre 2020. július 22-26. között rendeznek meg.