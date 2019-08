Képgalériák • Boney M a Bókayban Megnéztük a Boney M koncertjét a Bókay-kertben - képekkel Élő zenekaros Boney M nagykoncert volt a pestlőrinci Bókay-kertben tartott Kézműves Sörfeszt záró programja. Előttük Sub Bass Monster, előző nap pedig a TNT és Geszti Péter élő zenekaros koncertjei fémjelezték a kis kerületi fesztivál programját. A Boney M műsor koncepcióját annak idején az ATV is bemutatta már: magyar zenekar kíséri a nemzetközi csapatot, ahol ezúttal a "featuring Madeleine Davis" név jelezte, hogy a már régen nem létező eredeti felállás helyett az egyik ex-vokalista hölgy lesz az est főszereplője. Tény, hogy a Boney M produkció soha nem a kifogástalan igényességről szólt. Ezúttal is tegyük szóvá a zenekarral össze nem szokott énekeseket, a hamis éneklést és a rossz hangosítást - a közönség egy része csak a zenét hallotta, az éneklést szinte egyáltalán nem.



A slágerek viszont annyira fülbemászóak immár 42 éve, hogy végső soron jól szórakozhatott és jót bulizhatott, aki ráért ezen a vasárnap estén. A Holiday, a Rasputin, a Brown girl in the ring, és a Ma Baker is elhangzott, és jópofa kitérők voltak a Lady Marmalade, a Hakuna Matata és a One way ticket előadásai.



A Rivers of Babylont viszont teljes tévedés volt Magyarországon, egy sörfesztiválon gospel stílusban előadni, a közönség is kissé hökkenten fogadta. A ráadás pedig mi más lehetett volna vasárnap este tízkor, mint hogy Gotta go home - tűzijátékkal kísérve. Boney M. a Bókayban képekben - klikk a fotóra [2019.08.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dobost, basszerost keresek saját zenéhez zenész [2019.08.05.]

Roland zenész » dobos/ütős [2019.07.22.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu