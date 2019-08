Ennyi koncertfotót még tuti nem láttál egy helyen

A hagyomány folytatódik. Immáron évek óta a Zorall Sörolimpia ad otthont a hazai koncertfotósok éves szemléjének.

Ha mindigis érdekelt, hogy miért nyüzsögnek a fotósok a kedvenc bandádtól alig karnyújtásnyira a színpad előtt, akkor most megmutatjuk. Nézd meg, mi történik a koncertek fotósárkaiban! Idén az előző éveknél még több hazai koncertfotós kedvenc képeiből válogatott a szervező, Kurcz Orsi, aki maga is lassan 10 éve fényképez zenei eseményeket.



A kiállítás az évek alatt a Sörolimpia közönségének egyik legkedveltebb offprogramjává vált, hiszen a fotók színkavalkádja nem csak esztétikailag emeli a fesztivál hangulatát, hanem időgépként vissza is repít az elmúlt évek emlékezetes koncertpillanataiba - a rockzenétől, a metalon és blueson át egészen a zenés színházig.



Ráadásul ez nem az a tárlat, ahol a közönség passzív szemlélőként távolról szemléli az alkotásokat. A Zorall Sörolimpia koncertfotókiállítása ugyanis abszolút interaktív, a nézelődők zsűriznek: a képek a Sörolimpia Facebook oldalán is megtalálhatóak - keresd meg a favoritod, nyomj egy lájkot, és szavazd az élvonalba a legjobb fotókat!

Szavazás a Sörolimpia utolsó napjáig! (2019. augusztus 24. szombat)

A szavazók között a fesztivál szervezői 2020-as koncertjegyeket sorsolnak ki!

A kiállítást keresd a fesztiválon!



Szavazni ITT tudsz!

[2019.08.14.]