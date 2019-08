Nagy bejelentés a Depresszió budapesti koncertjén Augusztus 17-én a Depresszió lépett fel a népszerű szabadtéri klubban. Kíváncsiak voltunk, mivel rukkolnak elő a fiúk, így hát megnéztük őket.

Szombat kora este elindultam a kedvenc szórakozó helyemre a budai Barba Negra Trackbe. Csodás idő, jó levegő volt. Minden gördülékenyen ment, megkaptam a jegyet, megittam egy frissítőt, és vártam, hogy az előzenekar belecsapjon a lecsóba, 19:15 körül színpadra lépett a Fatal Error zenekar.



Az FE bő egy órát zúzott végig, előadták például a Kulcs című számukat, amivel Dal című műsorba indultak. Az énekes folyamatosan kommunikált a közönséggel, például a "páholyba" ülőkkel többször viccelődött. A bulijuk végén eljátszottak egy LGT feldolgozást az Ő még csak 14-et. Remekül bemelegítették a közönséget.



Utána átszerelés zajlott, majd fél 9 tájban színpadra lépett az est fő szenzációja a Depresszió, amely a hazai élvonal egyik legmeghatározóbb rockcsapat. A közönség csak skandálta, hogy Sió-Sió-Depresszió.



Intro után azonnal betörtek a színpadra a Kezdjük el Depresszió számmal kezdték az estét. Hatalmas tombolás, ugrálás, csápolás tört ki. A színpadon a dob nagyon jó helyet kapott, hátul egy emelkedőn helyezték el..



A felépítmény alatt a Depresszió felirat volt található. Fény és hangtechnika perfekt volt, és a füst is tökéletesen működött. A különböző formájú mikrofon állványok dalok közben világítottak. Depresszió basszusgitárosa Kovács Zoltánt baleset érte, ezért az egész koncertet ülve végigtolta, kivéve az utolsót, azt állva nyomta.



Halász Feri a zenekar énekesének remek hangja van, Nagy Dávid és Hartmann Ádám zenei játéka fantasztikusan zseniális. A koncerten sorba jöttek az ismert Depresszió dalok: Ma éjjel, Itt az én időm, Rajtad áll, Te is akarod, Csak a zene, Védem az igazam, Néha, Lásd, Mi forradalmunk.



A zenekar repertoárjába bekerült 2 új dal: Különjárat, Embernek maradni.



A kés hegye című tételnél eszméletlen nagy tombolás tört ki. Halász Feri "játszott" a közönséggel a Néha című dalnál gugolva kellett felugrani, és a Sokold a rendszert című számnál kettéválasztotta a tömeget, és egymásnak mentek pogózás formájában, majd akusztikusan eljátszottak egy Bikini feldolgozást a Közeli helyeken számot.



A rockesemény 3 dallal zárult a Mi forradalmunk, Te vagy a szerzem, és a kihagyhatatlan nélkülözhetetlen Nem akarok elszakadni opusz. A legutolsó számot Kovács Krisztiánnal a Fish! tagjával közösen tolták.



A koncert végén jöttek a fontos infok



Feri a koncert végén bejelentette, hogy december 21-én lemezbemutatóra készülnek a Barba Negrába. A Lemez címe Nehéz szó lesz és 9 dalt fog tartalmazni és 2019.09.09-én jelenik meg, 999 forintos baráti áron.



Depressziós szív, Depressziós lélek, Depressziós maradok még élek:)



