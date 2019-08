Óriási bulit csinált a Lord a Barba Negra Trackben Péntek este adott koncertet a Lord zenekar, a Barba Negra Trackben, Budapesten. A legendás hard rock banda koncertjét közvetlenség, jó zene, sok közös éneklés és emelkedett pillanat jellemezte. Igazi, rock and roll este volt a Duna-parton. A bulit a Lucky Men zenekar indította el. A hard rockot játszó, fiatal banda nagyon jól bemelegítette a közönséget, annak ellenére, hogy a koncertjükön még nagyon sok volt a feldolgozás dal. Ez persze természetes, a folyamat része, hiszen a dalszerzés nem megy egyik napról a másikra. Biztos vagyok benne, hogy idővel csak saját dalokat játszanak majd, és akkor igazán nagyot fog szólni. Az azonban mindenképpen elismerésre méltó, hogy egy ilyen fiatal, induló hard rock banda máris elérte, hogy az ország egyik legnagyobb nyitott szórakozóhelyén előzenekarként lépjen fel. Remélem még sokszor látjuk őket, egyre profibb produkciókkal. A Lucky Man koncertje kicsit hosszabb ideig tartott a tervezettnél, ugyanis háromnegyed nyolc után pár perccel jöttek le a színpadról. Ennek ellenére a Lord pár perccel nyolc óra után el tudta kezdeni a nyáresti bulit. Habár a banda már a negyvenöt éves jubileumi koncertjén is túl van, még mindig nagyon jó koncerteket adnak, és nem elhanyagolható az sem, hogy még mindig nagyon kedvesek és közvetlenek a közönségükkel. Nem fásultak bele, nem gubóztak be és nem is szálltak el a sikertől. Még mindig a színpadon állnak, még mindig élőben játszanak, kortól függetlenül élik és érzik a rock and rollt, ahogy közönségük is.



Pohl Misi, a banda énekese többször kezet is fogott az első sorokban tomboló rajongókkal. A Lord esetében ez nem meglepő, hiszen koncertjeikre mindig is nagyon jellemző volt a rengeteg kommunikáció és interakció a közönséggel. A Vándor alatt évek óta, mindenki letérdel, majd együtt ugrik fel, az énkelések, a zászlók, a virágok, mind - mind meghittséget és az összetartozás érzését teremtik meg az emberekben. Természetesen most sem maradhattak el a legnépszerűbb dalok. A Kifutok a világból, a Vándor, az Egyedül, és persze a Virágdal a XXI. századból minden koncert elengedhetetlen része. Erős Attila a mai napig remekül gitározik, igazi jelenség a színpadon, akárcsak a banda dobosa, Gyurik Lajos. A legendás dobos kivételesen egy szám erejéig átadta a dobverőket, valaki másnak. A szombathelyi hard rock együttes egy különleges meglepetéssel is készült. Ugyanis a ceglédi rocksuli 17 éves diákját az a megtiszteltetés érte, hogy eldobolhatott egy számot a zenekarral, melyet Nyúzó Norbert, a ceglédi Rocksuli vezetője konferált fel. Mivel én magam is dobolni tanulok, a Budapest Rocksuliban, ez számomra is különösen megható pillanat volt. A banda billentyűse, Beke Márk is fantasztikusan játszott. Látszik rajta, hogy ő is igazán, lélekből játszik, és éli meg a zene varázsát. Talán éppen ezért fogadta el a közönség ott olyan gyorsan a legendás zenész, Gidófalvy Attila szomorú távozása után. Szerencsére nem ez volt az utolsó Lord koncert az idei Track szezonban. Október 05-én ugyanis újra a Barba Negra színpadán játszik majd a legendás hard rock banda. Már nem sokáig lehet szabadtéri koncertekre járni, érdemes kihasználni azt a néhány hetet, ami még hátra van a nyárból, hiszen lesz még Depresszió, Leander Kills, Paddy and the Rats, AWS, Junkies, Ossian, és még hátra van a Road 15 éves születésnapi nagykoncertje is!



Jegyvásárlás



Suri Andi A Lord buliban készült képeinket a következő oldalon találod, klikk. [2019.08.12.] (1. oldal) következő oldal » Megosztom: