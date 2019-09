A U2 producerével dolgozik Lobó-Szalóky Lázár Az énekes szóló lemezén két világhírű szakember is közreműködik 2018 elején hangos volt a hazai média a hírtől, hogy a Dirty Slippers frontembere, Lobó-Szalóky Lázár, az Oasis és a Mike Oldfield producereként nemzetközi hírnevet szerzett George Shilling-gel készíti a szóló lemezét, melyet az idei debreceni Campus Fesztiválon be is mutatott. Nem volt véletlen a cívis városban való debütálás, hiszen Debrecen Város Önkormányzata a támogatója az énekesnek, aki 2016-ban költözött a városba.



Kedden Lázár a zenekarának tagjaival, Vanyó Szilárddal (basszusgitár) és Nagy Attilával (dobok), a Fem3Caféban szerepelt, ahol bemutatásra került a Nyitva című szóló dal, melyet egy újabb világhírű producerrel, Tim Palmerrel készítettek el. Palmer a Bon Jovi, a U2, David Bowie és a Goo Goo Dolls producereként szerzett komoly hírnevet magának. Számtalan komoly szakmai díj tulajdonosa és Grammy-díj jelölést is kapott. A közös munkáról Kárpáti Rebekának és Kadlecsek Krisztiánnak nyilatkozott:





A műsorban bemutatásra került természetesen George Shilling-gel készített új dal is, a "Tavaszt Hoztál":

Végül pedig a "Nyitva" dalt is előadták a srácok:

A Dirty Slippers ma este a Szarvasi Szilvanapokon, jövő hét pénteken a Szekszárdi Szüreti Napokon lép fel a Republic-kal!

