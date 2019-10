˝Ki van ez találva...˝ – Kowáék Győrben koncerteztek A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban tartották meg nemrég a Kowalsky meg a Vega koncertjét, amelyet a jótékony szándékukról is ismert motoros egyesület, az Arrabona Eagles szervezett. Teltház mellett, fantasztikus hangulatot varázsoltak a srácok, igazi feltöltődés volt mindenkinek. A hangulatot a Sugarloaf alapozta meg, Szabiék elhozták a legnagyobb slágereiket, s dallamos rockzenéjükkel fűtötték fel a közönséget. A színpadra utánuk a szervezők képviseletében Széles Zoltán lépett, aki elmondta, a koncert bevételét a jótékonysági célra fordítják, amelyből részesülnek az értelmi sérültséggel élők és győrszentiváni rászoruló családok is. A motorosok már évek óta támogatják előbbiek Mikulás diszkóját, s a mostani koncertnek köszönhetően ismét megtelik majd ajándékcsomagokkal a Mikulás puttonya. A hely apropóján pedig olyan családoknak nyújtanak majd segítséget, akiknek megterhelőbbek a hétköznapok. Az Arrabona Eagles tagjai egyébként is rengetegszer jótékonykodnak, nevükhöz számos akció fűződik már. A Kowalsky meg a Vega zenekarral jó barátságot ápolnak. A srácok pedig évek óta az egyik legsikeresebb magyar zenekarként vannak számon tartva, rajongóik száma folyamatosan növekszik. Lemezeik szinte pillanatok alatt elérik a platina és gyémánt státuszt, videoklipjeik rendre a legjátszottabbak közé kerülnek. Népszerűségük együtt oka a fülbemászó dallam és azok a mély, pozitív és életigenlő szövegek, amelyek Kowához kötődnek. A siker összetevője lehet még a zenekarok belül működő harmónia, amely a közös, gyümölcsöző alkotás lehetőségét teremti meg. Koncertjeiken minden korosztály megjelenik, sokan a családjukkal érkeztek Győrszentivánra is. Egyébként Kowáékban az a nagyszerű, hogy szövegeikkel olyan témákat feszegetnek, amelyek a lélekhez szólnak, s akiben dobog még érző szív, arra előbb vagy utóbb hatni fognak. Sokan belekötnek az irányba amerre tartanak, mert hogy „közhelyesen szirupos a mindig pozitív”, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos élethelyzetek nem csak a szemeket, hanem a füleket is „felnyitják”. Mindenesetre a Hála Veled nyitódalt máris együtt énekelte a Kowaval a közönség s sokan megkönnyezték Az Élet maga című dalt: „Mint elveszteni azt, akit szeretsz, mégis megtanulsz ezzel együtt élni. Ezeregy sebet ejt amíg élsz, de az élet maga szép.” A Mint egy jel a legutóbbi sorlemezükön jelent meg, amely az Árnyék és Fény címet kapta, a Varázsszavak és a Tizenötmillióból egy már egy kicsit régebbi nóta, de a közönség egyszerűen imádja. A Rendíthetetlen a legújabb, s a legnépszerűbb videómegosztón már majdnem másfél milliós a nézettsége. Az Egy világon át örök kedvenc, megható, megindító és a színtiszta igazságot tartalmazza. Azért azt is megénekeltük, hogy Még nem éden és hogy tudjuk hol van az Otthon, édes otthon. Felsorolni is nehéz lehetne az összes dalt, amit együtt énekelt a közönség a srácokkal. Azt pedig, hogy Jimmy bejelentette, februárban budapesti nagykoncert, ugyancsak kitörő lelkesedéssel fogadták a rajongók. A győrieknek külön jó hír, hogy megígérték: nemsokára az Audi Arénában is tapsolhatunk a jobbnál-jobb Kowalsky meg a Vega daloknak.

Kowalsky meg a Vega koncert Győrszentivánon - klikk a fotóra

– HAK –

Fotó: NoKo Fotó/Tölgyesi Norbert [2019.10.17.] Megosztom: