A Dal 2020 - őket láthatjuk a második válogatóban Szombaton a második élő válogatóban újabb tíz produkciót láthatnak a nézők A Dal 2020 színpadán. A három válogatóból összesen tizennyolc dal jut tovább a két elődöntőbe, az innen továbbjutó nyolc versenyző pedig már a döntőben mérettetheti meg magát, március 7-én. A második válogatóban az alábbi előadók dalai versenyeznek: Kies – Az egyetlen Nene – Későre jár Molnár Dániel – Ábránd Mocsok 1 Kölykök – Szerelem Konyha – Még csak szavak Arany Timi – Hurrikán Takács Nikolas – Csendbeszéd Wolf Kati – Próbáld meg Patikadomb – Rólad NÁGI – Freedom - Felszállok a gépre A 75 millió forint összértékben minden idők legnagyobb zenei nyereményét kínáló A Dal 2020-ban fontos újítás, hogy ezentúl csak mind a tíz fellépő előadása után adhatják le nézők a szavazataikat, aminek összesítése után a legkevesebb pontot gyűjtő dal azonnal kiesik a versenyből. Az első előválogatón a nézői szavazatok alapján a legkevesebb szavazatot a Talk2night formáció kapta, így elsőként ők búcsúztak a show-ból. A megmaradt kilenc előadó közül a zsűri választása alapján a Zaporozsec sem folytathatja az elődöntőben. A versenyben maradó nyolc dalból a nézők további szavazatai és a zsűri pontjainak összesítése alapján Ya Ou, majd a Muriel is búcsúzott, az első hat helyen álló előadó, vagyis Varga Szabolcs, a HolyChicks, Nagy Bogi, Pál Dénes, Horus x Marcus ft. Fekete Bori, és első helyen a két zsűritagtól is a maximális 10 pontot kapó Fatal Error jutott tovább az elődöntőbe. Nagy Feró mellett Apáti Bence táncművész jutalmazta 10 ponttal a metálzenekart, amiben nagy szerepe lehetett az együttes koncerthangulatot idéző lehengerlő produkciójának. „Színpadon töltöttem az eddigi életem jelentős részét, ezért nem tudok a fellépők jelenlététől elvonatkoztatni" – mondta a Budapesti Operettszínház balettigazgatója, aki a látványon és az érzelmi hatáson kívül a dalok szövegére is kiemelten figyel az értékelésében. A Dal adásai után, 21.45-től exkluzív, színfalak mögötti információkkal várja a nézőket A Dal Kulissza. A műsorban az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról, izgalmas kulisszatitkokat osztanak meg a műsorvezetőkkel, Forró Bencével és Lolával. [2020.02.03.]

