Megnéztük Janza Kata és Szabó P. Szilveszter önálló estjét Ezt a címet adta a két művész önálló estjének, melyben legendás színpadi szerepeiken keresztül a szerelemről mesélnek. Az előadás rendhagyó abban az értelemben, hogy prózát is tartalmaz, ilyen formán sokkal több, mint egy koncertélmény, műfaját tekintve közelebb áll a zenés színházhoz. Talán nem túlzás azt mondani, hogy Janza Kata új szerepben mutatkozik be ezzel az előadással. Nagy tapasztalattal rendelkezik már, hogy koncert programokat hozzon létre, most viszont, a megújulás jegyében szerkesztője, dramaturgja és rendezője is lett az új produkciónak. Kollégájával Kovács Adrián - zenei vezetővel dolgozott együtt. Szabó P. Szilveszter és Janza Kata „szerelme” akkor lobbant fel, mikor az Elisabeth musical bemutatójához aláírták a szerződésüket, 1996 óta számos szerepben alkotnak egy párt. Úgy nyilatkoztak egyszer, hogy maguk sem tudják, hol van a barátságuk, szerelmük, bizodalmuk határa egymás irányában. Ebben az önálló estben összegyűjtöttek minden olyan musical duettet, slágert, sanzont, dalt, amely közös pályájukat meghatározza, jellemzi, leírja, lefesti. Minden szerelmes dal hordoz valami plusz mondanivalót, bölcsességet is az életből. Az előadás keretes szerkezetű. Kovács Adrián zongorajátéka idézi fel Szakcsi Lakatos Béla - Csemer Géza A bestia című musicaljéből az est címadó dalát. Kata érkezik kabátban, kalapban utazó bőrönddel a kezében, hóna alatt egy színházi plakáttal, egyedül, és belekezd a dalba: „Megint egy kaput varázsol/ s átenged rajt a hajnal/megint elindulhatok/új káprázatok felé./Megint csak elsőnek járom/az utcát furcsa zajjal/ma sem, sosem jut el hang/sok álmatag ablak mögé.” Demjén Ferenc - Nagy Tibor sorokkal indul a zenés utazás. A színpadon minimális díszlet, a zongora, egy fogas, asztal és két fotel. A kamaratermeknek hihetetlen atmoszférát tudnak nyújtani a fellépő művészek és a dalok. Mire Kata a sorok végére ér Szilveszter is megérkezik, nála is bőrönd, esernyő. Emlékeket hoznak nekünk a színpadra. Emlékeket a Szentivánéji álom, A Pendragon legenda, az Elisabeth, a Jövőre, Veled, Itt!, musicalekből, több prózával, hosszabb, ritkábban halott részleteket. Dramaturgiailag a musicalek megjelenésének sorrendje, a szerelmi harcok, szövetségek, viszályok; a manipulatív érzelmi játszmák; a végzetes vonzódás; és az örök visszatérés és egymásba kapaszkodás stádiumait mutatják meg. Az előadásból nem hiányzik a tréfa, a komédia, de művészeink a fajsúlyos dalokba is tudnak csempészni valami könnyedséget, amitől feltárul az élet szépsége és értéke még egy nehéz helyzetben is. Humorból jut szinte minden részlethez. Például Kata karját Titánia smink díszítette, úgy kérte meg Szilvesztert, hogy nyissa ki az esernyőt. Az avatott nézők pontosan tudták, hogy a „Zivatar, szökőár, hurrikán” kezdetű Vihar duett fog következni Müller Péter Sziámi – Szakcsi Lakatos Béla Szentivánéji álom című musicaljéből. Kovács Adriánt, a zongorakísérőt is előadásba vonják, sőt még énekelni is hallhatjuk őt. Kata és Szilveszter párbeszédében az enyhe ugratás hangján megjelenik, hogy A Pendragon legenda musicalt számukra írták, közben pedig ott ül a szerző a hátuk mögött. A nevetésből a mély dámába viszik a hallgatóságot. „Zűrzavaros évek. Lehunyt szemmel/nézed: elsodor a karnevál./Évek óta várod, hogy megértsd ezt a táncot. Meg-megáll körbe jár./Furcsa jelmezt adnak rád, és úgy tűnik neked,/Hogy mindenkinek fontos a rád osztott szerep./Magadban állsz és nem tudod, mi történt és, hogy történhetett...” Horváth Attila – Balázs Fecó Forog a kerék dalát Szabó P. Szilveszter énekelte. A Pendragon legenda duettje ritkán hangzik el koncerteken, pedig Lord Owen és Eileen dala olyan gyönyörűen fejezi ki azt a szerelmet, ami ellen nem tehetünk semmit, amiben elveszünk. Kovács Adrián – Galambos Attila dala igazi ritka gyöngyszemként került a műsorba: „jéghideg csókot küld az éj/túlnőtt rajtunk ez a szenvedély/sodródunk gyenge báb gyanánt/míg egy örvény mélybe ránt”. A zenés estén a határok teljesen elmosódtak a színpadi szerepek, a színész sorsok, és a valóságos személyiségek között. A felépített dramaturgia pont olyan ebben az előadásban, mint művészeink élete. Olykor láthatatlan a határ a színpad és a valóság között, nem tűnik fel a szerep és az élet mezsgyéje, a darabbéli és a valóságos szerelem úgy keveredik egymással, mint egy könnyű koktél. Egyik hangulatból átesünk egy másikba, egyik szerelemből a másikba. Az előző sorok fájdalmát Dés László – Geszti Péter szerzeménye a C’est la vie című dal oldotta fel. Az Elisabeth blokk is a szokásosnál érzelmesebbre sikerült, Michael Kunze - Lévay Szilveszter Emlékezz rá, Hogyha kell egy tánc, Útvesztő minden út dalokkal. A musicalek között megidézték Edith Piaf szellemét a Két karod, ha átölel, Padam, A szerelem himnusza sanzonokkal. Kevés szólót énekeltek a művészek, de szólóik mélyen lélekbe vágóak voltak. Az „Összedőlhet, fenn a magas ég/leomolhat minden, ami ép” sorok drámaiságát Kata mélyen átélte a csendes zongorakíséret mellett. Sztevanovity Dusán - Schöck Ottó Gyémánt és arany című szerzeményével Szilveszter okozott könnyfacsaró perceket. Bernard Slade-Stan Daniels Jövőre, Veled, Itt! musicaljéből a Lószar, a 113-szor, és a címadó Jövőre Veled című közismert slágerek szólaltak meg. Janza Kata és Szabó P. Szilveszter a szerelem minden színét megmutatta, előadásukban nagy ívet jártak be, a Titkos szobák szerelmét Presser Gábor – Sztevanovity Dusán dalának címével szólva, a nézők elé tárták. Az est végére eltűnt a móka, és a vicc. Komoly dalok árnyalták a képet, megtört szerelmek harcai, Dés László – Bereményi Géza 35 perc című dala. Majd a fájdalom hangján Jacques Brel - Ernst van Altena Ne me quitte pas sanzonja. A könyörgést Szabó P. Szilveszter drámai tolmácsolásában magyar nyelven hallhattuk, „Kérlek, ne menj még". Az Ilyen szerelem című dal zárta keretbe ezt a közel két órás rendkívül árnyalt, emlékidéző, fájdalmasan gyönyörűséges lelki utazást a szerelem bolygón. Bízom abban, hogy ez a zenés színházi est még látható lesz, a kamaratermek szervezői gondolnak rá, ha egy nagyon érzelmes, csodálatos dalokból álló szórakozást szeretnének kínálni közönségüknek. Jagri Ágnes Fotó: Janza Kata hivatalos FB oldala / Varga Bernadett [2020.02.07.]