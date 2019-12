Évbúcsúztató Musical Gála a Gödöllői Királyi Kastélyban

December 29-én népszerű musical sztárok adnak koncertet a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Exkluzív musical gála kerül megrendezésre Magyarország egyik legszebb kastélyában, a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. Az ünnepi eseményen neves musical sztárok énekelnek a legsikeresebb musicalekből részleteket.



Janza Kata nem először lép fel ezen a csodálatos helyszínen, idén nyáron telt házas koncertet adott Dolhai Attilával a kastély udvarán. A művésznőt erős érzelmek fűzik a palotához és Sisihez, hiszen Ő formálta meg az Elisabeth című musical ősbemutatóján a címszereplő királyné alakját a Szegedi Szabadtéri Színpadon, majd hosszú évekig játszotta a szerepet a Budapesti Operettszínházban. Mindig különleges alkalomnak számít, amikor a kastélyban csendülnek fel a népszerű musical dallamai. Kata oszlopos tagja az Operettszínháznak, eljátszotta a musical irodalom szinte összes nagy női szerepét, hatalmas repertoárból válogatott dalokat erre az estére.



Kocsis Dénes szintén kötődik az Elisabeth musicalhez. Pár éve Ő játszotta Sisi tragikus sorsú fiát, Rudolfot a Budapesti Operettszínházban, néhány hete pedig magára ölthette A Halál jelmezét a Győri Nemzeti Színházban. Dénes fiatalon került kapcsolatba a színház világával, 30 éves korára számtalan szerepben debütált. Eljátszotta többek között a Mozart!, a Rómeó és Júlia, a Rudolf, az István, a király és a Dorian Gray címszerepét is.



Gubik Petra állandó partnere Dénesnek az Operettszínházban, megszámlálhatatlan darabban alkotnak egy párt. Petra állandóan teljes lángon ég a színpadon, üde színfoltja minden előadásnak. Szívbemarkolóan alakítja a legmélyebb dámai szerepeket (Menyasszonytánc, Elfújta a szél, Frida), ugyanakkor a könnyedebb szerepekben is otthonosan mozog (Maya, Nők, az idegösszeomlás szélén).



Egyházi Géza a Vámpírok Bálja misztikus főszerepével, Krolock gróf bőrébe bújva robbant be a hazai musical játszás színpadára. Hangi adottsága lehetővé teszi, hogy mind musicalekben, mint operettekben kimagasló alakítást nyújtson. Játszotta a Macskák egyik ikonikus szerepét Old Csendbelennt, Mister X-et a Cirkuszhercegnőben, A nyomorultakban megformálta az évek során Javert felügyelő és Jean Valjean karakterét is. A Rómeó és Júlia musicalben Paris gróf szerepében megmutatta, hogy a humor sem áll messze tőle, ebben Júlia anyja, Janza Kata volt partnere, akinek szintén nem kell a szomszédba mennie, ha egy kis tréfáról van szó.



Kellemes utókarácsonyi vagy előszilveszteri kikapcsolódásnak ígérkezik a festői királyi kastélyban megrendezésre kerülő musical gála. A különleges helyszínen, a csodás dallamok élőzenével szólalnak meg, a szólistákat a Sturcz Szmollbend kíséri. A zenekart, a Budapesti Operettszínház zenekarának tagjai alkotják, Sturcz András vezetésével.



Az előadás után lehetőség van tovább fokozni az est hangulatát egy pohár pezsgővel a fellépő művészek társaságában vagy akár egy hangulatos vacsora elköltésével a kastély dísztermében.



