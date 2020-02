Tajtékos dalok sajtótájékoztató képekben - Játék életre-halálra, kis-zenekarra

Rendhagyó, igazi francia hangulatú sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Operettszínház február 4-én a Café Vianban.

A lejátszott rövid filmrészleten Boris Vian, a korán elhunyt, ám annál többet alkotott zseni párizsi lakásának ablakából a Moulin Rouge-ra néz - akárcsak tenné ma a Kálmán Imre Teátrumban, ahol születésének 100. évfordulójához közeledve a Tajtékos dalok lázas előkészületei folynak. A kisfilm előtt elhangzott a Panaszdal a fejlődésről című dal Földes Tamás, Pálfalvy Attila, Kocsis Dénes és Cseh Dávid Péter előadásában. Ezt követte az Üss meg, Dzsoni című dal, melyet Györgyi Anna, Kékkovács Mara, Gubik Petra és Széles Flóra énekeltek, zongorán kísért Kovács Adrián. A fordításokat Takács M. József és Kiss Judit Ágnes készítette.







Elsőként Kiss-B. Atilla főigazgató köszöntötte a vendégeket. - "Önök előtt most megszületett az életérzés, amelyet szeretnénk átadni előadásunkkal: a Viani életérzés. Mi így tisztelgünk a 100 éve született szerző előtt, aki a 20. század egyik legragyogóbb csillaga. Amikor a rendező, Kiss Csaba megkeresett az ötlettel, hogy Boris Vian több mint ötszáz dala közül 11 sanzont szeretne bemutatni, azt gondoltam, hogy ez az előadás tökéletesen illik a Kálmán Imre Teátrumba, amely egy különleges adottságú színpadi tér. Ennek a helynek szelleme van! Ezért bízunk benne, hogy a Tajtékos dalok című produkció ugyanolyan nagy sikernek örvend majd nézőink körében, mint a Párizsi randevú című dinner show, melyet tavaly ősszel mutattunk be."

Az eseményen tiszteletét tette Frédéric Rauser, a Francia Intézet igazgatója is.



Kiss Csaba, Jászai Mari- és József Attila-díjas alkotó szintén nyilatkozott, kiderült, hogy tíz évesen olvasta először Boris Vian talán legismertebb könyvét, a Tajtékos napokat, amely már akkor magával ragadta. A Tajtékos dalok című revüben 11 Boris Vian-sanzon fog megszólalni - magyarul először, neves költők, műfordítók előadásában.



A rendezvény végén Müller Péter Sziámi költő és énekes - a sanzonok egyik fordítója - mesélt a Dezertőr című dalról, mely ezt követően fel is csendült. Az összejövetel zárásaként Kiss Csaba rendező alkotását, a Mozart legyen velünk című dal videóklipjét vetítették le első alkalommal, majd minden jelenlévőtől pompás Vian koktéllal búcsúzott a Budapesti Operettszínház.



Szereposztás:

Boris és...: Kocsis Dénes/ Cseh Dávid Péter

Paul és...: Földes Tamás/ Pálfalvy Attila

Ursula és...: Gubik Petra/ Széles Flóra

Michelle és...: Györgyi Anna/ Kékkovács Mara

Bemutató: 2020. március 10., Kálmán Imre Teátrum.



Budapesti Operettszínház



Tajtékos dalok sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra

[2020.02.07.]