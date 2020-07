Rekordszámú jelentkező a harmadik Madách Musical Pályázaton! Akcióban a musical-szerzők: 52 alkotócsapat indult a Madách Színház új pályázatán! Minden várakozásunkat felülmúlta a musical-szerzők aktivitása: 52 pályamű nevezése érkezett az első fordulóban. A Madách Színház áprilisban hirdette meg, 2010 és 2012 után immár harmadik alkalommal Musical Pályázatát, amelyre magyar szerzők új, korábban be nem mutatott műveit várja, abban a reményben, hogy ismét kiváló zenés előadásokkal gazdagodik a magyar zenés színjátszás. A Madách Színház immár egy évtizede sokat tesz azért, hogy a musical, az egyik legkorszerűbb színházi műfaj megújuljon. E cél érdekében hirdettük korábbi pályázatainkat. Ezeken jelentős művek születtek, amelyek azóta a Madách Színház és más magyar színházak sikeres darabjaivá váltak. A teljesség igénye nélkül: Bolba–Galambos–Szente: Csoportterápia, Bella Máté–Karafiáth Orsolya: Macskadémon, Másik Lehel-Vizeli Csaba: A púpos, Vizy Márton – Tóth Dávid Ágoston: Én, József Attila. A beérkező pályaműveket szakmai bizottság bírálja el, melynek tagjai Kocsák Tibor zeneszerző, a Madách Színház zenei vezetője, Szente Vajk rendező, Müller Péter író, Szirtes Tamás rendező, a Madách Színház igazgatója, és Tihanyi Ákos koreográfus. A pályázat következő, második fordulójában a most benevezett darabok öt dalának demo felvételét, a darab egy jelenetét, valamint a szinopszisát várjuk. Ezt követően a szerzőktől prezentációt várunk, amelyen be kell mutassák a beküldött darabrészletet. Ennek alapján határoz a zsűri a kieső, illetve a versenyben maradó művekről. A második forduló beadási határideje 2020. október 12. Madách Színház [2020.07.17.] Megosztom: