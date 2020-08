Ismét musicalektől volt hangos a Pesti Vármegyeháza - képekkel

Júliusban indult a Budapesti Operettszínház rendezvénysorozata a belváros szívében, a Vármegyeháza csodálatos akusztikájú díszudvarán. A nagy sikerre való tekintettel egész augusztusban folytatódnak a zenés estek.



A Budapesti Operettszínházban március közepe óta nincsenek előadások, a covid járványveszély okán elrendelt biztonsági intézkedések miatt. A karantén és az előadások tilalmának feloldása után, az Operettszínház társulata új játszási helyet avatott, a Pesti Vármegyeháza családias hangulatú díszudvarán. A 300 főt befogadó nézőtér és a csillagos ég várja a muical és az operett kedvelőket a meleg nyári estéken.



Augusztus 10-én nehéz volt a választás, hogy a Palotakoncertet vagy a musical gálát válasszam, de végül a musicalek mellet döntöttem és nem bántam meg.

Míg a Budavári Palota Oroszlános udvarán az Operettszínház operett szekciójának szólistái, nagyzenekara és balettkara ejtette ámulatba a nagyérdeműt, addig a Vármegyeházán a színház musical sztárjai adtak koncertet.



Az estet Mészáros Árpád Zsolt nyitotta a Fame legszebb dalával, a Hadd legyek művész című szerzeménnyel, ezzel osztatlan sikert aratva a közönség soraiban. Több sikeres szerepe közül talán a Mozart! musicalt emelném ki, hiszen ezzel a szereppel indult a karrierje a Budapesti Operettszínházban. Ebből az előadásból a Zene, az vagyok én című dalt énekelte, a közönséggel együtt. A darab már nincs repertoáron a teátrumban, de mindig nagy élmény újra hallani, a művész úr is elérzékenyült a tapsvihar közepette, amit bezsebelt.



Ez az este az elérzékenyülések estéje volt. Janza Kata szívének legkedvesebb musical címszerepét már csak gálák alkalmával énekli, ilyenkor a legtöbb esetben könny szökik a szemébe. Kétségtelen, hogy már kezdő színésznő korában eljátszhatta a Musical irodalom egyik legnagyobb és legnehezebb, egyben legszebb, legösszetettebb női szerepét; Sisist, az Elisabeth című musicalben. Ebből a darabból az Az már nem én lennek, című dalt énekelte a háttérre vetített Schönbrunni kastély kertjében és tánctermében.



Az Elisabeth musicalből több dal is elhangzott, ezek közül a Ma nagyot nőtt az árnyékot emelném ki, ezt a duettet Szabó P. Szilveszter (Halál) és Bálint Ádám (Rudolf) adták elő, a duett végére meglepetésként bekapcsolódott Mészáros Árpád Zsolt is, így némi humort csempészve az egyébként sem véresen komolyra vett előadásmódba.



Ezért is különlegesek a szabad stílusban megrendezett gálák, mert a színház kötött kereti között megismert darabokból előadott részletek, lazább, érdekes szituációkban csendülnek fel, olykor egy egész életre szóló élményt, más értelmezést adva egy-egy dalnak.

Lehetőséget adva a művészeknek, hogy belevigyék a saját stílusukat, gondolataikat, érzéseiket az adott dalba. Illetve olyan duettek jönnek létre, amik eddig még soha és talán színházi előadáson belül már nincs is rá esély, hogy valaha megvalósulnak.



Ilyen különleges duett volt Janza Kata és Bálint Ádám Ördögi tánca a Jekyll & Hyde című musicalből. A két színész eddig még soha, sehol nem énekelték együtt ezt a duettet, sőt Ádámnak ez minden szempontból premier volt, hiszen Katával ellentétben, aki pályája elején és évekkel később is eljátszhatta Lucy karakterét, Ádám még eddig nem bújhatott Dr Jekyll bőrébe.



Bálint Ádámnak az est folyamán több premier dal is jutott, mint pl. a My Fair Ladyből az Az utca, ahol élsz című nóta, amit olyan átéléssel énekelt, hogy legszívesebben táncra perdültem volna oda is képzeltem mellé Bársony Bálintot és zenekarát. Ádám kapta az est záró dalát, amit szintén először énekelt, a Szentivánéji álomból. Szakcsi Lakatos Béla szerzeménye, a Puctal, mindig hatalmas siker, óriásit lehet bulizni rá.



A mindig visszafogott, leginkább bájos, szép női szerepeket megformáló Vágó Zsuzsi igazi könnyűvérű dívaként énekelte Janza Katával együtt, hogy Férfi kell a Jekyll & Hyde-ból. A két művésznő egymásra licitált, hogy ki a kacérabb, ennek eldöntését a jelen levő férfiakra bízom.



Mindig különleges élményt nyújtanak a gálák, hiszen egy - egy darabból, a legnagyobb slágerek hangzanak el, olykor saját értelmezésben. Sose volt duettek, tercettek jönnek létre, meglepő és néha mulatságos előadások születnek.



Az Open Air musical és operett estek folytatódnak a Vármegyeházán az Operettszínház sztárjaival.



2020. augusztus 14. 20.30

Janza Kata, Nádasi Veronika, Lévai Enikő, Dolhai Attila, Szomor György



2020. augusztus 15. 20.30

Bordás Barbara, Széles Flóra, Nádasi Veronika, Dolhai Attila, Szomor György, Frankó Tünde



2020. augusztus 16. 20.30

Nádasi Veronika, Frankó Tünde, Széles Flóra, Vadász Zsolt, Sándor Péter, Pálfalvy Attila



2020. augusztus 20. 20.30

Bordás Barbara, Dolhai Attila, Szendy Szilvi, Laki Péter, Vágó Zsuzsi, Sándor Péter



2020. augusztus 21. 20.30

Fischl Mónika, Dolhai Attila, Dancs Annamari, Dénes Viktor, Janza Kata, Kocsis Dénes



2020. augusztus 22. 20.30

Füredi Nikolett, Kékkovács Mara, Vágó Zsuzsi, Mészáros Árpád Zsolt, Peller Károly, Szabó P. Szilveszter



[2020.08.14.]