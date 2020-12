Izgatottan várjuk! Meglepetéssel készül Hársházi Szabi 2021-re! Sokat sejtető posztot tett közé Hársházi Szabi dalszerző-producer a Facebookján; amiből kiderül, hogy jövő év elején új dallal jelentkezik és ezzel kapcsolatban egy „titkot” is elárult szerkesztőségünknek. Hársházi Szabi öt évnyi aktív háttérzenei tevékenység után, idén ősszel előállt egy saját videoklipes dallal is. Előadói bemutatkozásáról mi is hírt adtunk korábban, hisz „Az élet dalos oldala” reality műsoros szereplése óta kiemelt figyelemmel követjük a vidéki alkotó pályáját. Szabi a közösségi oldalán egy rövid videót tett közzé, amelyből az derül ki, hogy lesz az „Engedj el” című dalának folytatása… Sokak örömére 2021 év elején érkezik a második saját dala. Szerkesztőségünk megkeresésére a most már előadóként is jegyzett dalszerző-producer elárulta nekünk azt is, hogy a második dalát is videóklippel együtt szeretné megjelentetni: „A második dalomhoz is szeretnék egy videóklipet készíteni. Méghozzá olyat, amiben a zenekaromat is bemutathatom. Ez pont egy olyan hangszerelésű dal, amihez passzol ez a koncepció.



Az első klipemben is szerepelt ugyebár a gitáros kollégám. Ebben a klipben is fog, valamint csatlakozik még hozzánk a basszeros és dobos kolléga is. [2020.12.08.]