Klippremier: Hauber Zsolt - Pálfalvy Attila - Állj mellénk! A Hauber - Pálfalvy szerzőpáros legújabb műve szívet-lelket megérintő, az összetartozást, az egymás iránti tisztelet és szeretet fontosságát jeleníti meg, reményt ad és erőt sugároz.

A magyar synth-pop egyik legsikeresebb zeneszerzője, Hauber Zsolt a 2020-as évben sem tétlenkedett, idén nagy valószínűséggel még dolgosabb éve lesz.



Három hónap alatt három új dalt írtak Pálfalvy Attilával, a Budapesti Operettszínház művészével. A közös munka, a Hauber újrajátssza projektből alakult ki.



Zsolt, Best címmel, album-sorozatot indított, melyen a legismertebb dalait hangszereli újra. A pop-slágerei mellett, a Bonanza Banzai szerzeményei is új, modernebb hangzást kapnak.



Attilát, a Bonanza dalok feléneklésére kérte meg, a közös munka folyamán derült ki, hogy jól tudnak együtt dolgozni. Ebből az együttműködésből született immár a harmadik közös szerzeményük az Állj mellénk!



Hogyan épül egymásra a zene, a szöveg és a klip? Az világomban a zene a központ, az ihleti a szöveget, gyakran már a komponáláskor megvan a cím. Attilával úgy hozzuk létre a dalszöveget, hogy adok támpontokat és ő szép sorokká, versszakokká formálja. A klip már nem szorosan a zenéhez kapcsolódik nálam. Nem szeretem elmagyarázni a dal-t, hiszen minden hallgató számára mást sugall. A zenei video csupán egy hangulat, ami kézen fogja a zenét és együtt szórakoztat. Azt mondtad egy youtube videódban (Hauber Zsolt újra játssza - Szakadék kisfilm), hogy általában a zene ihleti a szöveget, a szövegírót. Mi ihleti a képi világot, a klip rendezőjét? Az ihlet, ahogy Jókai megfogalmazza Isteni lehelet folyton velem van, már megszoktam és szimbiózisban élünk. Amióta az első zenémet feljátszottam (Induljon a banzáj) úgy kelek és fekszem, hogy zsong a fejem az ihlet-től. Mivel nagy filmrajongó vagyok, példaképeim Alfred Hitchcock és Roman Polanski, David Lynch rengeteg képi világ gyűlt fel bennem és alkotóként, de hallgatóként is egy zenét hallgatva azonnal képként is megjelenik előttem. Már csak ki kell választanom azt, amelyik az adott dalhoz leginkább passzol és lehetőségeim szerint le tudom forgatni. Mivel magam rögzítem és vágom a klipjeim, ezért amit fölveszek, azt már látom is a kész anyagban.



Miért tartod fontosnak, hogy egy dalhoz klip is készüljön? Mert a legfontosabb zenei közvetítő 2021-re a youtube vált. Lazán kiütötte az összes zenetévét. Egy alkotó, egy produkció itt tudja azonnal és közvetlenül elérni közönségét. Ehhez pedig video szükséges. Ráadásul olyan extra produkciókkal tudja megörvendeztetni őket, mint az élő bejelentkezés, a premierek, klip-verziók, lyric videók, stb. Amíg 20 éve még egy komoly filmes stáb kellett egy klip-készítéshez, addig mára egy Iphone 12 pro elegendő az ugyanolyan minőségű filmhez. Az Állj mellénk is ezzel készült + egy szintén Iphone vezérlésű drónnal. Az ujjaim zsibbadtak csak el kicsit.



Az Állj mellénk!, a hamarosan megjelenő Főnix minialbumon kap helyet, a Főnix és a Szívemben élsz eredeti és 3 remix verziójával együtt.



Zsolt és Attila első közös koncertje a tervek szerint június 12-én a Csiripiszli (ex Beszt Feszt) fesztiválon lesz, ahol ez a dal is elhangzik majd.



Friss infókat Hauber Facebook oldalán és Youtube csatornáján találsz.



Dalszöveg:



Állj mellénk!



Mikor néma voltál

Többször áldozat

De párszor léha

Ezért várt kárhozat

Mindent megadtál

Mit lelked elbírt még

Önzetlen szép reményt.

Figyelj a szóra!

Hallgasd, mit felel!

Ütött az óra

Most már menni kell

Vigyázz a jóra,

Mert a szív az nem felejt

És mindig remél.



Lásd meg néha,

Az élet szép ma

Ő a jel, ki kezet nyújt feléd

Hidd el!

Jól emlékszem

Nem is oly régen

Ember volt a másik emberért

Gyere állj mellénk,

Ha egy angyal zenél.



Mikor magad voltál

Kergettél álmokat

Sorra torlódtak

Köréd a nagy falak

Csak a múltba vágytál

Mert biztos elrejt még

A holt-idő menedék.

Figyelj a szóra!

Hallgasd, mit felel

Ütött az óra

Most már menni kell

Vigyázz a jóra,

Mert a szív az nem felejt

És mindig remél.



Lásd meg néha!

Az élet szép ma

Ő a jel, ki kezet nyújt feléd

Hidd el!

Jól emlékszem

Nem is oly régen

Ember volt a másik emberért

Gyere állj mellénk,

Ha egy angyal zenél.

Audrey [2021.04.03.]