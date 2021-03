Új dal és klip: Hauber Zsolt és Pálfalvy Attila - Főnix Február 28-án este jelent meg Hauber Zsolt és Pálfalvy Attila második közös szerzeménye, a Főnix. A dalhoz különleges hangulatú klip is készült. Nézd meg a klipet! Attila és Zsolt évek óta dolgozik együtt különböző zenei projekteken, közös dallal idén jelentkeztek először (Szívemben élsz). Ennek az együttműködésnek az eredménye, a most debütáló Főnix is. „Egy szál orgonával készült a dal alapja, erre született meg a rendkívül inspiráló és erőt sugárzó dalszöveg, amely ismét közös munkánk gyümölcse Attilával. A folyamatosan építkező és a végére egy drámai nagyzenekarral és kórussal kiteljesedő dal mindkettőnk életéből merít és optimizmusunkat és erőnket sugározza.” – mondta el Zsolt a közös munkáról.







„Az újrakezdésre, a felemelkedésre, a porból való újraéledésre szerintem nagyon sokan vágyunk. Természetesen átvitt értelemben.

Ajánlom szeretettel mindenkinek a mi Főnixünket!” – osztotta meg érzéseit Attila



Dalszöveg: Ha az éj leszáll

Véget ér a dalunk úgyis

De hajnalra már

A szív hangja új harcra szólít

A szárnyaidat

Vágyaidat

Újra kell, hogy teremtsd önmagad



Mi a határ?

Ha van remény is

Hol a határ?

Hív az ég is

Kezdd újra el!

Mint egy főnix, újra élj!

Sok vész után

Rideg az ember

Újra vár az élet, hát kellj fel!

Játszd újra el!

Légy a főnix, újra élj!



Bár perzsel a láng

Így minden bűn lehullik

Volt idő még

Hogy nem vádolt a mindenség.

A múlt elegyét

A szél hordja szét

Újra kell, hogy hamuból éledjél.



Mi a határ?

Ha van remény is

Hol a határ?

Hív az ég is

Kezdd újra el!

Mint egy főnix, újra élj!

Sok vész után

Rideg az ember

Újra vár az élet, hát kellj fel!

És játszd újra el!

Légy a főnix, újra élj!





A klippremier előtt live YouTube chat-ben válaszolt érdeklődő kérdésekre a két művész.



Elmondták, hogy folytatják az együttműködést, készülőben van a következő közös daluk. Az eddigi szerzeményeikből mini album megjelenését tervezik május környékére.



Két koncert is szervezés alatt van, a járványhelyzetre való tekintettel hatósági engedélyezéstől függ, hogy mikor és hol valósulhat meg az első közös fellépésük. Egyelőre az Akvárium Klub KisHall termébe van meghirdetve az első Hauber-Pálfalvy buli, 2021. szeptember 03-ra.

A koncerten a közös dalok mellett Bonanza Banzai slágerek és más Hauber szerzemények hangzanak majd el.



Attila a nyár folyamán több szabadtéri színházi előadásban is szerepel, addig a Budapesti Operettszínház online felületén látható több stream előadásban is.



A teljes beszélgetés még több érdekességgel itt érhető el.



A legfrissebb infókat Hauber honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornáján is megtalálod!



Audrey

