Új dal érkezik a Hauber Zsolt - Pálfalvy Attila szerzőpárostól Április elején újabb katartikus mű kerül ki Hauber Zsolt és Pálfalvy Attila kezei közül. Az Állj mellénk című dal erőt adó adrenalin löket és egyben vigaszt nyújtó ölelés.

A Hauber-Pálfalvy duó ismét szívét-lelkét beleadta; 2021-es minőségű zenei alap, lírai harmóniák, Pálfalvy Attila egyedi orgánuma és profi megszólalás.

A dalhoz klip is készült, amelyben az összefogást és tiszteletet formálják meg képi nyelven is. Attila megosztotta néhány bensőséges gondolatát a közös munkáról és a legújabb közös dalról: „Tavaly december óta tartalmas alkotói folyamat áll mögöttünk. Miközben Zsolt készítette a Best II című lemezének anyagát, melyben több szerzeményében is részt vehettem, mint közreműködő, közös szerzemények is születtek.



A Szívemben élsz első közös dalunk megjelenése után kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, megértjük egymást, így folytattuk Zsolttal a közös alkotást.

Február végén mutattuk be a Főnix című szerzeményünket, időközben elkészült harmadik közös alkotásunk is, az Állj mellénk.



Mondhatni, hogy a három dal, amik hamarosan megjelennek egy minialbumon is, koncepcióban követik egymást, ha nem is tudatosan. Egy folyamat elemei lehetnek, akár a szüzsé, akár a dalszövegek és klipek tekintetében.



Míg a Szívemben élsz egy zárkózott, fájdalommal teli, gyászt feldolgozó környezet, addig a Főnix a megújulást állítja a középpontba.

Az Állj mellénk már egy felszabadultabb léthez való invitálás, ahol senki nincs egyedül, ahol a sérelmek, az introvertált létforma mérlegre kerül a közösségi léttel szemben, amikor az ember felelősséget vállal egy másik emberért.



Nem szeretném indirekt a jelen pandémiás helyzetre ráhúzni a mondanivalót, mert sokrétű a szöveg, de akarva-akaratlanul is az ember vágya, hogy harmóniában, összetartásban tudjunk egymás mellett élni. A negatív, ördögtől való dolgokat, együtt le lehet győzni. Volt rá példa történelmünkben, hogy ember volt a másik emberért, és az összefogásnak csodálatos dolog lett a jutalma.”



Az Állj mellénk dal- és klippremier április 2-án Hauber YouTube csatornáján lesz 20:00-kor.

Előtte, 19:30-tól, ahogy az lenni szokott, a fiúk live-chatben jelentkeznek és válaszolnak nézői kérdésekre. [2021.03.30.] Megosztom: