День рождения Димаша

Среди поклонников Димаша - Dears - во всем мире сложилась добрая традиция поздравлять любимого артиста, готовить ему разные приятные сюрпризы.

В свой день рождения Димаш также старается порадовать своих поклонников (Lovely Dears).



Уже за месяцы и недели до этого радостного события, несмотря на вынужденную изоляцию, все с волнением и радостью готовят свои поздравления, выражающие привязанность и непоколебимую, верную любовь к Димашу, которая неподвластна времени и расстоянию. Эти посланиях отражают не только тоску по живым концертам, где они наконец смогли бы увидеть и услышать всемирно известного артиста вживую, но и выражают поддержку Димашу, друг другу, чтобы облегчить напряженность ожидания.

24 мая 1994 года в Америке Майкл Джексон подарил своей поклоннице Сильвии Сандовал плакат и указал на обратной стороне эту дату. Тогда никто из них и не подозревал, что именно в этот день в городе Актобе в Казахстане родился Динмухамед Канатулы Кудайберген, который позже покорит мир, как Димаш Кудайберген.

Димаш появился на свет в артистической семье Каната Кудайбергентулы Айтбаева и Светланы Айтбаевой как первый их ребенок. По казахскому обычаю первенца отдают на воспитание бабушке и дедушке. Бабушка Миуа Низамутдинова работала учительницей, дедушка Кудайберген Айтбаев отлично играл на казахском национальном инструменте домбре. Димаша назвали в честь государственного деятеля Динмухамеда (Димаша) Ахмедовича Кунаева, чтобы унаследовал такой же благородный характер.

Интерес Димаша к музыке проявился уже примерно в 2-3 года. Благодаря родителям, он много времени проводил вблизи сцены. В ​​5 лет начал учиться игре на фортепиано, а позже перешел на пение. Он прошел через все этапы музыкального образования, достигая все более высоких ступеней. В настоящее время он является докторантом Казахского национального университета искусств, имеет дипломы по специальности вокал и композиция. Следуя учению Кенеса Дуйсекеева, Димаш выбрал одним из главных направлений использование казахской народной музыки и народных музыкальных инструментов в современной музыке. https://zene.hu/20201209_memento_2020_qaragym_ai (

Также молодого певца очень заинтересовало и оказало сильное влияние искусство Майкла Джексона.

Когда несколько лет назад Димаш был в Калифорнии, по невероятному стечению обстоятельств его заметила на улице Сильвия Сандовал, которая последовала за ним и на следующий день передала Димашу плакат, который она бережно ранила более 20 лет, так как решила, что для него нет более достойного места, чем у Димаша.

Удивительное стечение обстоятельств.

Почти для всех поклонников знакомство с творчеством певца произошло случайно, вернее, было предопределено судьбой. К сожалению, лишь нескольким венгерским фанатам удалось увидеть Димаша вживую ​​, так как концерт 2020 года в Праге был перенесен на 2022 год из-за пандемии. Таким образом, главным местом для поддерживания контактов стал интернет.

Поэтому, Дорогой Димаш, мы поздравляем Тебя (также) здесь!

Не хватает слов, чтобы выразить нашу радость и благодарность за то, что мы можем жить с Тобой в одно время и знакомиться с твоими песнями, взглядами на искусство, Твоим образом жизни, который служит примером для всего мира. Желаем, чтобы сбылись все Твои мечты, чтобы Ты достиг того, что хранится в тайниках Твоего сердца! Будь сильным и здоровым в кругу любящей семьи! Желаем Тебе счастья как в работе, так и в личной жизни! Будь здоров!

Прими наилучшие пожелания от венгерских Dears!

Благодарности

Спасибо за чувства, которые я получила от Тебя! Спасибо, что могу слушать Тебя каждый день! Твой несравненный, прекрасный и эмоциональный голос просто обволакивает и ласкает.

Спасибо за слезы! Спасибо за улыбки!

Спасибо, что Ты есть и так много поешь для нас! Спасибо за Твой прекрасный голос! Спасибо за песни, одна красивее другой!

Спасибо, что могу писать Тебе стихи! Спасибо за все, что Ты даришь нам!

(Беа)

Құрметті Димаш! ! Сізге өте жақсы туған күн тілеймін! Менің өмірімді өзгертуге көмектескеніңіз үшін рахмет! Сізге өміріңізде көп бақыт тілеймін (Жолти)

Спасибо за то, Ты у нас есть! Спасибо за счастливые моменты, которые я могу пережить, благодаря Твоим песням! Спасибо Твоей дорогой маме Свете за то, что подарила миру такого замечательного ЧЕЛОВЕКА! (Юдит)

Шепот, низкие и высокие ноты Твоего голоса уносят нас в другие миры, где душа получает утешение, наполняется любовью, умиротворением, спокойствием, ни с чем не сравнимыми возвышенными чувствами! Твои динамичные, веселые песни излучают невероятное счастье, повышают настроение, Твои видеоклипы не имеют себе равных. Кто бы что ни говорил, просто иди намеченным путем. Ты осознано подготовил себя для покорения мира своим талантом, трудолюбием, отзывчивостью, общением с Dears, достойным подражания патриотизмом. Песнями о своей родине Ты объединяешь сердца людей со всех уголков мира, за что я благодарю Тебя от всей души и желаю, чтобы все Твои мечты сбылись! (Магдика)

Дорогой Димаш! По Твоим словам: «Домбра живет в сердце каждого казаха», а Ты живешь в наших сердцах! Своими песнями Ты играешь на струнах наших душ! Спасибо Тебе за мою новую жизнь, за исцеление своим голосом и за то, что благодаря Тебе познакомилась с великими людьми! Дай Тебе Всевышний крепкого здоровья и долги лет жизни! (Марика)

Дорогой Димаш! Невозможно описать словами, как много Ты даришь нам своим прекрасным голосом, своими чудесными песнями и обаянием своей необычайной личности. Спасибо, что Ты есть, и спасибо за все, что Ты даришь нам. Надеюсь, скоро все Твои мечты сбудутся! Поздравляю Тебя с Днем Рождения! (Кати)

Дорогой Димаш! Я бесконечно благодарна судьбе за то, что живу в одно время с тобой, за то, что встретила Тебя на своем пути, и думаю, что это не было случайностью. Твоя человечность и чистота в отношении к искусству покоряет. Слушать Тебя, все равно, как слушать журчание ручья, ощущать дуновение нежного весеннего ветерка, прикосновение мягкого шелка..., все, что есть прекрасного и хорошего в жизни... Не могу в достаточной мере выразить свою благодарность! Желаю, чтобы Твоя личная жизнь была настолько же успешной, как и Твоя певческая карьера, чтобы все Твои желания исполнялись! Я всегда с бесконечной любовью и благодарностью думаю о Тебе из моей маленькой и красивой страны Венгрии. (Эра)

Дорогой Димаш! Желаю, чтобы сбылись все Твои мечты, как в профессиональном, так и в личном плане. Спасибо за те прекрасные чувства, которые я испытываю под воздействием твоего голоса, Твоей привлекательной внешности! Обнимаю и шлю привет из Венгрии! (Моника)

Я счастлива, что имею возможность слушать Твои потрясающие песни! Большое Тебе спасибо за любовь, которую Ты нам даришь! Желаю Тебе всегда быть счастливым и здоровым! Пусть сбудутся все Твои желания, а мы всем сердцем всегда будем поддерживать и любить Тебя! И в следующем году мы будем там на Твоем концерте! (Ева)

Дорогой Димаш! В Твой день рождения с большой любовью шлю свои объятия из Венгрии! Желаю крепкого здоровья и успехов в работе! Спасибо за то волшебство, которое Ты даришь нам своими выступлениями. С любовью! (Ирен)

Дорогой Димаш! В Твой день рождения шлю Тебе из Венгрии искренние пожелания счастья! (Жужа)

Дорогой Димаш! С Днем Рождения, с большой любовью! Желаю достичь поставленных целей и воплотить в жизнь свои мечты! (Агнеш)

Когда мы поздравляем кого-то с днем ​​рождения, мы не только шлем Ему свои пожелания, но и благодарим за то, что он является частью нашей жизни. Я благодарю Димаша за то, что Он у нас есть, и желаю Ему получить столько же счастья, любви, поддержки в личной жизни и карьере, сколько прекрасных и счастливых минут Он дарит миру своей музыкой и личностью. А также желаю долгой, счастливой жизни и крепкого здоровья! (ТаМара)

Дорогой и любимый Димаш, с Днем Рождения! Пусть Твой путь всегда освещает Любовь, пусть Вдохновение и Успех всегда будут Твоими верными спутниками! И пусть всегда Тебя ждет тепло родного очага!

Для нас ты - самый лучший Певец и самый замечательный Человек в мире, Ангел, ниспосланный нам Всевышним, щедро делящийся своим непревзойденным талантом, Целитель, излечивающий наши израненные сердца, Волшебник, дарящий счастье и праздник для души!

Уверена, что Твое ИМЯ золотыми буквами будет вписано в историю мировой музыки! (Ольга)

С Днем Рождения, Димаш!

Dimash Dears Hungary

[2021.05.23.]