Megnéztük: Honeybeast koncert a Budapest Parkban, képekkel

Tarján Zsófin is látszott, mennyire élvezi a visszatérést a Park színpadára.

Volt, aki még 2019-ben vett jegyet erre a többször is elhalasztott, végül 2021 októberről júniusra előrehozott koncertre. A gyerekek sem jöhettek el, a felnőttek is csak védettségi igazolvánnyal: nem is volt telt ház, sajnos. De aki ott volt, annak nem lehetett hiányérzete: a több ezres tömeg teljesen felszabadultan bulizott és még táncolni is maradt némi hely.

Tarján Zsófin is látszott, mennyire élvezi a visszatérést a Park színpadára. Többször is mintha a könnyeivel küszködött volna a közönség szeretetét látva, például amikor a rajongói kemény mag papírra nyomtatott üzeneteit olvasta fel ("HIÁNYOZTATOK", "BÓDOTTÁ"), amikor a mobilok fénye betöltötte a nézőteret, vagy amikor a felhívására a több ezer ember leguggolt, majd egyszerre ugrott fel...

Elhangzott az összes nagy sláger, az Egyedül, a Védtelen, a Bódottá, a Reggeli napfény, a Maradunk stb., a ráadás előtt megvolt a rituális sörnyitó szisszentés, végül az Így játszom és Legnagyobb hős.

Igazából semmilyen más különlegessége nem volt a koncertnek, de hogy több ezer ember élő Honeybeast koncerten szórakozzon végre a Budapest Parkban, tulajdonképpen önmagában is különleges és nagyszerű élmény volt.

A Honeybeast legközelebb vidéki helyszíneken lesz látható: Szentes, Esztergom, Berettyóújfalu, Fertőrákos, bővebben lásd a Facebook oldalukon. A Budapest Parkban pedig beindul végre a szezon, csak a következő két hétben lesz Pál utcai fiúk, Horváth Tamás, Ricsárdgír, Punnany Massif, Halott Pénz, Irie Maffia... Bővebben szintén a Facebookon

Tóth Noémi

Honeybeast koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra

[2021.06.10.]