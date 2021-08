BME Egyetemi Napok 2021 - jegyek, programok 14. BME Egyetemi Napok 2021. szeptember 14-16., Budapest, Infopark! A BME Egyetemi Napokat 2007 óta, hagyományosan minden év szeptemberében rendezik meg. Több zenei helyszínen a legnevesebb magyar előadók mellett külföldi fellépők is érkeznek az Infoparkban zajló rendezvényre. 2016-ban lezajlott a 10. jubileumi BME Egyetemi Napok, amely a megnövelt befogadóképesség mellett is teltházzal zárt. Hagyományosan a BME Egyetemi Napok keretében rendezik meg az Önkéntes Napot, illetve az Egyetemi Sportnapot is. Az Önkéntes Nap keretein belül a hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy ellenőrzött körülmények között megtisztíthassák, megszépíthessék otthonunkat, a 11. kerületet. Az Egyetemi Sportnapon pedig hagyományosan rektori szünet van annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége legyen a napot teljes egészében sportolásra szánni. BME Egyetemi Napok 2021 programok

