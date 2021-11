Bódy Magdi 50 lesz a Müpában szerdán Szakcsi-Lakatos Béla és Révész Sándor – csak néhány név hazánk egyik legismertebb énekesnőjének, Bódy Magdi jubileumi koncertjének fellépői közül, amelynek keretében zenészbarátaival, kollegáival és természetesen a közönséggel pályafutásának 50. évfordulóját ünnepli majd november 24-én a Művészetek Palotájában. A koncerten hallhatjuk a Generál-Mikrolied vokált, a Freedom és a Stúdió11 zenekarokat, Bódy Magdi & együttesét, így a színpadon fellép vele Révész Sándor, Várkonyi Mátyás, Karácsony János, Novai Gábor, Póta András és Ákos István, valamint Várszegi Éva, Selényi Hédi és Szigeti Edit. Vendégei lesznek még Szakcsi Lakatos Béla, Baktai Anikó és Majsai Gábor. A felsorolt művészek is jól tükrözik Bódy Magdi zenei pályafutásának sokszínűségét, amelyben a jazz, a pop vagy akár a rockzene is szerepet kapott.



Eddigi élete is ugyanilyen színes és változatos volt, amit leginkább kivételes tehetségének és közvetlen természetének, kirobbanó energiájának köszönhetett.



Élt Kanadában és New Yorkban, ahol saját énekstúdiót vezetett, csakúgy mint Torontóban, sőt az Ottawai Konzervatóriumban is tanított. Fellépett a Carnegie Hall-ban, ahol akkora sikere volt, hogy öt kontinens plakátjain mosolygott, amelyeken mint „a legnagyobb hangot a legkisebb testben" ( „Biggest voice in the smallest BODY)" hirdették a koncertjeit, és nem tévedtek: három és fél oktávos hangterjedelme, előadásmódja, mozgáskultúrája mindig is egyedülálló volt. Magdi az MRT Gyermekkórusában kezdte pályafutását, majd a Generál-Mikrolied alapító tagja lett, később hosszú időn át viselhette az év énekesnője címet, számos fesztiválon vehetett át díjakat. Karrierje a hetvenes években indult, 1981-től kezdve külföldön is sikeres és ismert lett. Olyan nemzetközi hírű előadókkal lépett fel, mint a Buddy Rich Orchestra, Donovan, Nina Hagen, Tina Turner, Dizzy Gillespie, Michael Bolton, Cyndi Lauper, Chieli Minucci, Manfred Krug, Gerald Veasley, Lionel Cordew, a Special EFX. 1978-ban jelent meg első lemeze, melyet további tizenegy hanghordozó követett. A 2002-ben megjelent I Love New York albumon található a New York, New York című sláger feldolgozása, amely kapcsán világhírű művészek nyilatkozták, hogy így még senkitől sem hallották. A mostani est az elmúlt ötven esztendő legemlékezetesebb dalait idézi – örökzöldeket és saját szerzeményeket egyaránt, neves, régi művészbarátok közreműködésével és meglepetésvendégekkel! [2021.11.23.]