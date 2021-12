Képgalériák • Wellhello évadzáró az Akváriumban Kapcsolatok • Wellhello • Wellhello Megnéztük: Wellhello évadzáró az Akváriumban - képekkel 2021-es évadzárót tartott a Wellhello az Akváriumban - technikailag nem telt ház, de azért bazi nagy tömeg előtt. Régebbi és vadonatúj dalok blokkjai váltották egymást az este során: a 2015-ös Sokszor volt már így, a 2016-os A város szemei, a 2017-es Odaút és a 2016-os #sohavégetnemérős után a Wellhello most megjelent, SSSS! című albumáról következett két dal. Lucával, az est első sztárvendégével adták elő a Szomorú sétát, majd következett a Kismacska. Az albumból nyerni is lehetett - az egyikért, ha nem is verekedés tört ki, de eléggé megrángatták egymás kezét a lányok... Ismét régebbi slágerek következtek: Gyere és táncolj, Nem olyan lány, majd a második sztárvendéggel, Lil Frakkal a Csoda, hogy még élünk - öt hónapos dal, de a közönség már kívülről fújta, ahogy a Nemszámítapénz szövegét is utána. Ezután a jól ismert Halott Pénz blokk következett: Helló lányok és Emlékszem Sopronban, majd a Barátom után mindenki levonult a színpadról. A ráadásban Mizu, Rakpart és Apuveddmeg - kerek és jó műsor volt, én kicsit rövidnek éreztem, nem volt másfél óra az egész.



A koncertet ünneplés zárta: az aktuális Mahasz-szabályoknak megfelelve a Szomorú séta platinalemez, a Csoda, hogy még élünk és a SSSS! album aranylemez lett - sőt, amit a színpadra fel sem vittek: a Bárhová és az Őszinte arany-, az Utolsó hibám és az Ölelni szavakkal platina-, a Nem olyan lány dupla platina-, a Barátom pedig háromszoros platinalemez lett, ezúton is mindegyikhez gratulálunk! A Wellhellonak ez volt az évzáró műsora, velük legközelebb már csak jövőre találkozhatunk (https://www.facebook.com/elnokok/events). Az Akváriumban viszont még pörögnek a koncertek, mások mellett koncertezik a Follow the Flow, ByeAlex, a 30Y, lesz szilveszteri buli és január elsején Tankcsapda, bővebb informácó szokás szerint a Facebook oldalukon (https://www.facebook.com/akvariumklub/). - Tóth Noémi - Wellhello évadzáró az Akváriumban - klikk a fotóra [2021.12.13.]