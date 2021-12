Pénteken látható a Virtuózok V4+ döntője a Duna Televízióban Pénteken lesz a Virtuózok V4+ döntője a Duna Televízióban: öt nemzet tíz kiválósága - köztük két magyar, Braun Áron és Oláh Vilmos - lép színpadra világsztár zsűritagok, HAUSER és Plácido Domingo előtt Pénteken lesz a Virtuózok V4+ döntője a Duna Televízióban: öt nemzet tíz kiválósága - köztük két magyar, Braun Áron és Oláh Vilmos - lép színpadra világsztár zsűritagok, HAUSER és Plácido Domingo előtt - tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) csütörtökön az MTI-t. A műsort 2021-ben másodszor rendezik meg a visegrádi együttműködésben résztvevő országok - Magyarország mellett Csehország, Lengyelország és Szlovákia - részvételével, idén pedig Horvátország is csatlakozott.

A 20.35-től látható döntőbe mind az öt országból két zenész jutott be. A két magyar finalista közül Braun Áron marimba-, Oláh Vilmos gitárjátékával győzte meg a zsűrit.



A fellépőket ezúttal is a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséri Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester vezényletével - közölték.



A zsűriben a résztvevő országok zenei szaktekintélyei ülnek. Miklósa Erika Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima-díjas koloratúrszoprán operaénekes, Alicja Wegorzewska lengyel operaénekes, Peter Valentovic szlovák karmester, Gabriela Bohácová cseh művészeti igazgató és Stjepan Hauser horvát csellóművész.



A "szuperzsűri" szerepét ismét Plácido Domingo operaénekes-karmester tölti be. [2021.12.16.]