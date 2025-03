Költözz 4 napra a Parkba, és írd meg a következő slágert! A Budapest Park a Banana Records kiadóval és kreatív ügynökséggel közösen dalszerzőtábort szervez május 12. és 15. között. A Budapest Park a kezdetektől fontosnak tartja, hogy a náluk fellépő produkciók mellett kiemelt figyelmet fordítson a feltörekvő előadókra is. A tehetséggondozó programjuk a táborral egy fontos mérföldkőhöz érkezik. A 4 napos ingyenes eseményre zenészek, producerek vagy dalszerzők és előadók jelentkezését várják, de arra érdemes felkészülni, hogy a résztvevőket rendesen kimozdítják a komfortzónájukból! A kb. 20-25 fős kiválasztott brigád ugyanis minden nap más-más összetételű csapatban ugrik majd fejest a dalszerzésbe. Sőt, a Parkot erre az időszakra még otthonosabbá varázsolják, a táborozók ugyanis bent is alszanak majd a helyszínen! A Mastercard és a K&H támogatásával megvalósuló Budapest Park KEMP célja, hogy lehetőséget biztosítson a feltörekvő vagy csak szimplán alkotni vágyó zenészek, előadók, producerek számára, hogy egy izgalmas, inspiráló, kifejezetten zenei környezetben írjanak új dalokat. Az alkotótábort még különlegesebbé teszi az, hogy a legkülönbözőbb zenei világok találkozhatnak és a legkülönbözőbb művészek dolgozhatnak együtt egy csapatban. A Budapest Park KEMP ideje alatt a résztvevők szó szerint beköltöznek a Parkba, a nappali programoknak elsősorban a backstage-ben biztosítanak helyszínt, de az öltözőkön kívül az skyboxokat is úgy alakítják majd át, hogy azokban a táborozók négy napig kényelmesen lakhassanak. A tervek szerint a backstage különböző terei stúdióknak is helyet adnak majd, amelyeket technikai partnerünkkel, az Audiospecialista csapatával alakítanak ki A csapatoknak mindössze egy napja van, hogy egy dalt megírjanak, amit aztán este együtt értékelnek, inputokat adnak egymásnak. Ezeket a közös zenehallgatásokat a tervek szerint a Park FM-en, a Budapest Park online rádiójában is közvetítik majd. A tapasztalat az, hogy ezek után még sokszor végül éjszakába nyúló közös jammelések következnek, ahol tovább csiszolja mindenki az aznapi munkáját, hogy aztán a következő nap fejest ugorjon egy teljesen új csapattal egy teljesen új számba. További érdekesség, hogy a résztvevők a nap elején különféle feladatokat kapnak majd, amik kicsit szembe mennek a jól megszokott dalszerzési sémákkal, és kimozdítják őket a komfortzónájukból. Mindezek mellett különböző masterclass előadásokon vagy workshopokon vehetnek részt, a legkülönfélébb témákban a művészeti terápiától kezdve a zenei menedzsmentig. Így a dalszerzésen túl hasznos tudással gazdagodhatnak, amik segíthetnek akár abban is, hogy egyszer majd saját produkciójukkal állhassanak a Budapest Park színpadán. A Budapest Park KEMP tehát olyan kezdeményezés, ahol a városban, mégis annak zajától valamelyest izoláltan, szabadon kísérletezhetnek és tanulhatnak egymástól a résztvevők. Az alkotótáborban a részvétel ingyenes, a táborlakók a regisztráltak közül lesznek kiválasztva. A KEMP egyébként nem ismeretlen a zenészek körében, a Banana Records már négy alkalommal szervezett hasonló jellegű tábort. Itt íródott például Hundred Sins Opera című albumának egy része, vagy Beton.Hofi Playbánia c. lemezének néhány dala, de itt született meg Co Lee, Kolibri és a Dzsúdló projekt producere, Tembo közös EP-jének ötlete is. A szervezők azt remélik, hogy a Budapest Park KEMPben olyan szerzemények születnek majd, amit később ezrek énekelhetnek együtt a Parkban. JELENTKEZÉS (2025. március 24. éjfélig) [2025.03.18.] Megosztom: