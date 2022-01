Már zajlanak a próbák - Hársházi Szabi készen áll a bulira

Másfél évvel ezelőtt állt elő első saját dalával, most már a bemutatkozó lemezét készíti, valamint összeállt a zenés műsora is és várja a jövőbeni fellépéseket a Zenebutik TV „Az élet dalos oldala” realityjéből megismert dalszerző: Hársházi Szabi.

Egy rövid videós Facebook posztban utalt nemrég Szabi arra, hogy színpadra kész a zenés produkciója. Ennek nyomán megkerestük őt és ezzel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta nekünk:

„Elérhető a szervezők számára fél-playback és élő koncert formájában is a műsorom. Az előbbi már kész teljesen, a zenekaroson pedig még dolgozunk a zenésztársaimmal, de amire kell, addigra az is összefog állni. Zajlanak a próbák már. Szóval ha hívnak, szívesen megyek szórakoztatni a saját dalaimmal, amik a televíziós zenecsatornákon és a rádókban is hallhatóak. A saját dalok mellett pedig pár örökzöld, mindenki által dúdolt – számomra is kedvenc – feldolgozás dal is helyet kap a műsoromban, olyanok, mint például abban a bizonyos rövid Facebook videómban is felcsendülő sláger...”

Hársházi Szabi bizakodó a fellépéseket illetően is. Igazából meg is lehet rá az oka, hisz a saját maga által előadott dalai igazán hitelesek és fülbemászóak, valamint egyre népszerűbbek a különböző zenei felületeken. Továbbá a személyisége is pozitivitást sugall.

„Bízom abban, hogy idővel minél több helyre eljutok majd. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem fog menni máról holnapra, hisz nemrég kezdtem bele a saját produkcióm építésébe, illetve a jelenleg is tartó veszélyhelyzet is árnyékolja a jövőképet kicsit. De időm van, a dalaimba pedig hiszek. Illetve van segítségem is a műsorom kiajánlásában Dred Bíró Zsolt személyében, aki ugyanabban a Zenebutikos tv-műsorban (is) szerepelt anno, mint én. Neki van egy jól működő, Rendezvényszervező vállalkozása. A kapcsolatot tartjuk a műsor óta, szóval úgy érzem, hogy nagyon jó helyen van a booking része is a produkciómnak.”

A dalszerző-zenész amellett, hogy jelenleg Kertész Iván második albumán dolgozik, készíti a saját bemutatkozó albumát is. Amit idén tervez megjelentetni.



Az albumon a 2 hete napvilágot látott „Adja az ég” című klipes dala is helyet kap majd a korábban megjelent dalaival és pár vadonatúj szerzeménnyel együtt…

[2022.01.16.]